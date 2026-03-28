День китайской культуры прошел в школах Подмосковья
Сегодня, 28 марта, во всех школах Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Дню китайской культуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.
Одной из главных площадок стала гимназия №9 в Королеве, где принимали иностранную делегацию. В ее состав вошли представители Посольства Китая в России и исполнительный директор Международной технологической школы «AChinese». Встреча состоялась в рамках международного сотрудничества «Московская область: Языки за мир и дружбу».
Гостей поприветствовал глава городского округа Игорь Трифонов. Для участников провели экскурсию «Школьный музей образования в России», а также показали инженерные проекты школьников, подготовленные к ежегодному конкурсу «Кванториада». Кроме того, состоялся круглый стол по вопросам организации и проведения Международной космической олимпиады.
Для детей и родителей организовали мастер-классы по росписи матрешек, изготовлению витражей в китайском стиле, утреннюю гимнастику Ушу и игру «Спортивный маджонг». Также прошел телемост Китай-Москва и урок китайского языка с Шанхайским политехническим университетом.
В ведомстве отметили, что мероприятия прошли в рамках проекта «Образование без границ». Они направлены на развитие культурного и образовательного сотрудничества между странами.
