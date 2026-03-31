День космонавтики отметят в Подмосковье
В Московской области отметят День космонавтики. Праздничные события состоятся 12 апреля.
В этот день исполняется 65 лет со дня легендарного полета Юрия Гагарина на корабле «Восток-1». Исторический полет вокруг Земли длился всего 108 минут, но он навсегда изменил восприятие космоса и стал поводом для гордости за нашу страну.
В 2026 году празднования проходят в рамках первой российской Недели космоса, которую учредил президент РФ Владимир Путин. Теперь это мероприятие будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля.
Российская космонавтика славится своими значительными достижениями, такими как создание первой орбитальной станции «Салют», программа «Мир» и модуль «Звезда». Важно сохранять память о тех, кто внес свой вклад в развитие космонавтики, и передавать их знания будущим поколениям.
