День молодёжи в Кашире отметили соревнованиями, мастер-классами и концертами
Парк в микрорайоне Кашира-2 и стадион «Энергетик» стали главными площадками празднования Всероссийского Дня молодёжи в Кашире. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Молодёжь Каширы – яркая, талантливая, энергичная! Вы – наше будущее. Ваши идеи, инициативы и стремления делают округ лучше. Пусть каждый день приносит вам новые возможности. Выступайте со смелыми проектами, вдохновляйте, верьте в себя, дерзайте, творите», – поздравила каширян замглавы муниципалитета Светлана Зосимова.Она вручила награды перспективным молодым жителям округа.
«Баскетбол, волейбол, настольный теннис, армрестлинг – эти площадки собрали самых сильных, ловких и увлечённых. Любители гармонии выбрали йогу и фитнес, творческие натуры – мастер-класс по современной хореографии. Особый интерес вызвал селфи-круг – интерактивная фотозона с крутящейся платформой, где каждый мог сделать динамичные кадры с друзьями на фоне праздничного оформления», – рассказали в пресс-службе.На диалоговой площадке лидеры общественного мнения выступали в качестве мотивационных спикеров. Владелец столярной мастерской, Михаил Херувимов, говорил о важности определения своего направления в жизни. Директор краеведческого музея Ольга Халаим раскрыла тайны каширской земли, рассказала об особых местах силы округа. Руководитель Федерации бокса и кикбоксинга городского округа Кашира Евгений Пешков поделился правилами жизни.
Вечером на стадионе прошла битва лучших хореографических коллективов города. Добавил драйва грандиозный концерт с участием местных коллективов, танцевального шоу FACES, а также специальных гостей – DJ BLADИС и MC SHAYON. Апофеозом вечера стало выступление хедлайнера – популярного исполнителя Konfuz.