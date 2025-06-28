Мониторинг зоны отдыха у воды провели на набережной в Кашире

28 июня 2025, 13:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На территории городского округа Кашира создано место отдыха у воды на набережной Оки. Заместитель главы округа Светлана Зосимова вместе с сотрудниками водно-спасательной службы, а также профильными службами провели мониторинг пляжной зоны отдыха у воды.





По словам Зосимовой, в обязанности спасателей Каширы входит предотвращение чрезвычайных ситуаций. Для этого они постоянно проводят профилактические работы.





«В целях обеспечения безопасности на нашей набережной в круглосуточном режиме работает водно-спасательная станция, в местах несанкционированного купания установлены информационные знаки о запрете купания. Вблизи места отдыха у воды размещен информационный стенд, разъясняющий правила поведения у воды. Ежедневно сотрудниками ВСС, ГКУ «Мособлпожспас» и администрации городского округа Кашира проводятся профилактические беседы с жителей с распространением наглядной агитации, а также через распространение информации в СМИ», — добавила заместитель главы округа.