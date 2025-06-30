На стадионе в Кашире провели выпускной для 800 ребят
Праздник для выпускников школ и колледжей городского округа Кашира провели на стадионе «Энергетик», участие в мероприятии приняли 800 ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках праздника временно исполняющий полномочия главы округа Евгений Тертышников вручил награды выпускникам, заслужившим медали «За особые заслуги в учении» первой и второй степени, а также почётный знак «Гордость Каширы», — говорится в сообщении.А выпускникам, получившим на ЕГЭ 90 и более баллов, вручил памятные подарки депутат Мособлдумы Андрей Голубев.
После официальной части начался концерт, на котором выступили кавер-группа «Каданс» и хореографический коллектив «Art of Black». А завершился праздник дискотекой.