В Кашире полностью обновят детские игровые площадки

28 июня 2025, 15:53

оригинал Фото: пресс-служба г.о. Кашира

В текущем году в округе модернизируют девять игровых площадок. В Кашире на улицах Иванова, рядом с домом №3, и на улице Садовой у дома 24/2 появятся крупные площадки по программе губернатора Подмосковья. На остальных шести полностью обновят игровые элементы, приведут в порядок покрытие, сообщили в пресс-службе г.о. Кашира.







Обновление коснется адресов: улица Ильича, дом 17; деревня Каменка, улица Центральная у дома 17; деревня Воскресенское, улица Приовражная напротив дома 14; улица Садовая, между 41/2 и 41/3; улица Ленина 15/3 и 15/4; поселок Большое Руново, улица Южная, д. 31.





Сейчас на всех упомянутых площадках демонтировали игровые элементы. Новые уже начали устанавливать в Кашире-8. Остальные ДИПы планируют модернизировать до 30 августа.



