День молодёжи в Подмосковье отпразднуют концертами и мастер-классами
27 июня по всей России проведут праздники в честь Дня молодёжи. Жителей Подмосковья тоже ждёт насыщенная программа развлечений.
Центральной площадкой в Московской области станет подольский Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина. Там в рамках федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство» организуют встречи с героями нашего времени, рассмотрят проекты творческих команд и молодых предпринимателей и познакомят гостей с традиционными ценностями. А на сцене состоится концерт.
«В Подмосковье сложилась традиция отмечать День молодёжи ярко и с пользой. Это не просто праздник, но и возможность для ребят рассказать о своих добрых делах, проектах, поделиться опытом и найти единомышленников», — сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Главным арт-объектом на праздновании в парке им. Талалихина станет белый конь, расписанные художниками с использованием подмосковных орнаментов и символов.
В парке «Ёлочки» в Домодедове состоится лекторий с участием молодых предпринимателей и общественников, квест «Конь-Огонь», концерт и музыкальное лото. В Центральном парке Ногинска гостей ждёт фотовыставка, танцевальный чемпионат, выступление артиста AVG и закладка капсулы времени. В Одинцове откроется интерактивная военно-тактическая зона, в Королёве проведут мастер-классы по программированию и творчеству, а в Красногорске — театральный фестиваль.
Подробная информация размещена на сайте деньмолодёжи.рф.