День молодёжи в Подмосковье отпразднуют концертами и мастер-классами

03 июня 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Росмолодёжи

27 июня по всей России проведут праздники в честь Дня молодёжи. Жителей Подмосковья тоже ждёт насыщенная программа развлечений.





Центральной площадкой в Московской области станет подольский Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина. Там в рамках федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство» организуют встречи с героями нашего времени, рассмотрят проекты творческих команд и молодых предпринимателей и познакомят гостей с традиционными ценностями. А на сцене состоится концерт.





«В Подмосковье сложилась традиция отмечать День молодёжи ярко и с пользой. Это не просто праздник, но и возможность для ребят рассказать о своих добрых делах, проектах, поделиться опытом и найти единомышленников», — сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.