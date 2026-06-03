В Павловском Посаде стартовала первая смена «Трудового десанта»

03 июня 2026, 16:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Первая смена «Трудового десанта» стартовала в Павлово-Посадском округе на базе молодёжного центра «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В команду вошли 22 подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Теперь они будут целый месяц работать на благо города.





«Ребята уже приступили к работе. При этом они не просто трудятся, они ярко проводят это время. Многие отмечают, что месяц лагеря пролетает, как одно мгновение. После этого остаётся ощущение причастности к благополучию малой родины и крепкая дружба», — сказала представительница центра «Авангард» Юлия Булык.