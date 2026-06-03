Воробьёв поздравил создателей высокоточного оружия с годовщиной образования КТРВ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил коллектив Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с годовщиной со дня основания предприятия. Торжественное мероприятие прошло в Королёве.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отмечает 24-летие со дня основания, а её головное предприятие – 84-летие. Сегодня это один из флагманов в сфере оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывают и выпускают высокоточное оружие.
Воробьёв поблагодарил сотрудников КТРВ за эффективную командную работу.
«Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с дружным и профессиональным коллективом. Руководитель КТРВ Борис Викторович Обносов постоянно думает о своих сотрудниках, новом жилье для них, новых возможностях, благополучии семей, и это вызывает уважение. Хочу поздравить коллектив, поблагодарить за профессионализм, за великолепное выполнение задач, особенно в это сложное время. Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения», – сказал глава региона.
Головное предприятие КТРВ, завод №455, было образовано в Подмосковье в 1942 году в самый трудный период Великой Отечественной войны, и это предопределило его профиль. Интегрированная структура АО «КТРВ» была создана в 2002-м по Указу президента России.
Сейчас корпорация объединяет 58 предприятий в подмосковных Реутове, Лыткарине, Дубне, Химках, а также по всей стране. В структуре работают около 100 000 человек, в том числе более 3000 – в головном центре. В арсенале КТРВ – уникальные компетенции, конструкторская школа и современные производственные технологии. Это позволяет создавать новейшие образцы вооружения и достигать рекордов по точности, скорости и мощности.
«Сегодня нашему головному предприятию исполняется 84 года. За это время мы прошли непростой путь, преодолели множество испытаний, но стали только сильнее. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – своевременно поставлять на фронт изделия, которые приблизят нашу Победу. Я искренне благодарен каждому из сотрудников. Вы отдаёте все силы, не считаясь с личным временем и обстоятельствами. Со своей стороны мы делаем всё, чтобы создать для вас комфортные условия», – отметил гендиректор АО «КТРВ», Герой России Борис Обносов.
Он напомнил, что следующий год станет юбилейным: корпорации исполнится 25 лет, головному предприятию – 85.
Обносову и всему коллективу предприятия была объявлена благодарность губернатора. Воробьёв также вручил сотрудникам другие областные награды и знаки отличия.