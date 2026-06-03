Воробьёв поздравил создателей высокоточного оружия с годовщиной образования КТРВ

03 июня 2026, 16:29

оригинал А. Воробьёв и Б. Обносов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил коллектив Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с годовщиной со дня основания предприятия. Торжественное мероприятие прошло в Королёве.





Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отмечает 24-летие со дня основания, а её головное предприятие – 84-летие. Сегодня это один из флагманов в сфере оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывают и выпускают высокоточное оружие.



А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Воробьёв поблагодарил сотрудников КТРВ за эффективную командную работу.

«Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с дружным и профессиональным коллективом. Руководитель КТРВ Борис Викторович Обносов постоянно думает о своих сотрудниках, новом жилье для них, новых возможностях, благополучии семей, и это вызывает уважение. Хочу поздравить коллектив, поблагодарить за профессионализм, за великолепное выполнение задач, особенно в это сложное время. Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения», – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Б. Обносов и А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Сегодня нашему головному предприятию исполняется 84 года. За это время мы прошли непростой путь, преодолели множество испытаний, но стали только сильнее. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – своевременно поставлять на фронт изделия, которые приблизят нашу Победу. Я искренне благодарен каждому из сотрудников. Вы отдаёте все силы, не считаясь с личным временем и обстоятельствами. Со своей стороны мы делаем всё, чтобы создать для вас комфортные условия», – отметил гендиректор АО «КТРВ», Герой России Борис Обносов.