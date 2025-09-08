День муниципального округа Шатура отпраздновали на трёх площадках
Около 19 тыс. человек посетили десятки праздничных мероприятий в честь Дня муниципального округа Шатура. Они проходили на трёх площадках – в городах Шатура, Рошаль и в селе Дмитровский Погост, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На Центральном бульваре Шатуры провели концерт уличных музыкантов и перформансы. Об истории округа можно было узнать на выставке «Шатура во времени». В парке им. Гагарина для детей организовали мастер-классы и спортивные соревнования. Работал музей под открытым небом. Показательные выступления сотрудников МЧС состоялись в сквере «Олимпийский». Был потушен условный пожар, показана работа гидравлического оборудования и автолестницы», – рассказали в пресс-службе.
В Рошале в парке «Крестов Брод» можно было сдать нормы ГТО и понаблюдать за зрелищными играми в баскетбол 3х3. На футбольном поле встретились детские команды. А в спортивно-культурном центре «Рошаль» прошли волейбольные баталии. По площадке «СВО» волонтёры учили желающих плести маскировочные сети. Там же можно было написать пожелания для бойцов.
В Дмитровском Погосте на площади перед Коробовским домом культуры провели мастер-классы для детей и взрослых. На площади также работала фотовыставка, посвящённая участникам спецоперации. На каждой площадке выступали музыкальные коллективы и популярные исполнители.