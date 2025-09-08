День муниципального округа Шатура отпраздновали на трёх площадках

08 сентября 2025, 12:03

Фото: пресс-служба м. о. Шатура

Около 19 тыс. человек посетили десятки праздничных мероприятий в честь Дня муниципального округа Шатура. Они проходили на трёх площадках – в городах Шатура, Рошаль и в селе Дмитровский Погост, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.







«На Центральном бульваре Шатуры провели концерт уличных музыкантов и перформансы. Об истории округа можно было узнать на выставке «Шатура во времени». В парке им. Гагарина для детей организовали мастер-классы и спортивные соревнования. Работал музей под открытым небом. Показательные выступления сотрудников МЧС состоялись в сквере «Олимпийский». Был потушен условный пожар, показана работа гидравлического оборудования и автолестницы», – рассказали в пресс-службе.