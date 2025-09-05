Глава Шатуры Николай Прилуцкий проверил ход строительства дома на Спортивной улице

05 сентября 2025, 10:44

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Девятиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят на Спортивной улице в городе Шатура. Ход работ проверил глава муниципального округа Николай Прилуцкий. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Дом включает в себя два корпуса общей площадью порядка девяти с половиной тысяч квадратных метров. Из аварийного жилья туда переедут около 600 человек.





«Строительство ведётся ускоренными темпами. На площадке работают 65 человек», — говорится в сообщении.