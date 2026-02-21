С пылу с жару: Глава Красногорска испек для горожан блины на Масленицу
Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков вместе с юными жителями испек блины и угощал ими всех желающих.
Как сообщили в пресс-службе администрации, попробовать угощение и оценить кулинарные способности руководителя округа можно было на стадионе «Зоркий». Там в субботу стартовал суперфинал чемпионата России по мотогонкам на льду.
Победителя национального первенства определят в воскресенье — так что Масленицу здесь провожают под рев моторов. В этот день по всему округу прошли большие масленичные гуляния. «Масленичные разгуляи» развернулись в школах, парках и культурных центрах. Гостей ждали ярмарки с угощениями, горячий чай и румяные блины, а также детские игры и народные забавы — «Забег в ведрах», «Меткий молот», «Блинная сковорода» и другие.
