День открытых дверей в онкоцентрах Подмосковья пройдет 29 марта

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
29 марта все 25 Центров амбулаторной онкологической помощи Московской области приглашают жителей на день открытых дверей. В рамках мероприятия можно бесплатно пройти диагностику и получить консультацию онкологов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы каждый месяц проводим день открытых дверей в ЦАОПах. Это очень удобный формат для наших жителей, когда в выходной день можно получить консультацию онколога. В эту субботу мы ждём жителей Подмосковья в наших ЦАОПах, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику» — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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Дайана Хусинова