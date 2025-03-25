В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье жители могут воспользоваться телемедицинской консультацией для получения врачебной помощи. Этот сервис доступен взрослым, беременным женщинам и детям, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Удобство телемедицинской консультации заключается в отсутствии необходимости очного посещения поликлиники. В ходе телемедицинской консультации врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или продлевает электронный рецепт на льготное лекарство», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.С начала года в регионе уже провели около 350 тысяч таких онлайн-приемов.
Записаться на консультацию можно несколькими способами: через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медучреждении, по номеру 122 или во время приема у лечащего врача.
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Дайана Хусинова