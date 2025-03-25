С начала года врачи Центра сурдологии НИКИ детства осмотрели свыше 600 пациентов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С начала года специалисты Центра сурдологии Научно-исследовательского клинического института детства оказали консультации 608 маленьким пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз, назначаем лечение или приглашаем на повторный прием, на котором проводим обследование методом слуховых вызванных потенциалов», — сообщила врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.
Этот тест проводится во время сна. Он предоставляет точную информацию о слухе ребёнка.
Чем раньше у ребёнка будет обнаружена проблема со слухом, тем быстрее можно начать лечение и реабилитацию, что обеспечит нормальное развитие речи, мышления и других психомоторных навыков ребёнка.
Читайте также:
В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций
На реабилитацию после ишемического инсульта в НИКИ детства поступила 15-летняя девочка
Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами
Дайана Хусинова