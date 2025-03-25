Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ С начала года врачи Центра сурдологии НИКИ детства осмотрели свыше 600 пациентов

С начала года врачи Центра сурдологии НИКИ детства осмотрели свыше 600 пациентов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Оригинал
С начала года специалисты Центра сурдологии Научно-исследовательского клинического института детства оказали консультации 608 маленьким пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз, назначаем лечение или приглашаем на повторный прием, на котором проводим обследование методом слуховых вызванных потенциалов», — сообщила врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

Этот тест проводится во время сна. Он предоставляет точную информацию о слухе ребёнка.

Чем раньше у ребёнка будет обнаружена проблема со слухом, тем быстрее можно начать лечение и реабилитацию, что обеспечит нормальное развитие речи, мышления и других психомоторных навыков ребёнка.

Читайте также:

В Московской области провели около 350 тыс. телемедицинских консультаций

На реабилитацию после ишемического инсульта в НИКИ детства поступила 15-летняя девочка

Выездные бригады подмосковной скорой помощи оснастят современными планшетами
#дети
#лечение
#врач
#диагноз
#минздрав мо
#подмосковье
Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы
25 марта 2025, 13:32

Фото: Министерство социального развития Московской области

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Подмосковья получат единовременные выплаты как на федеральном, так и на региональном уровнях, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Согласно Указу президента России Владимира Путина, размер федеральных выплат составит от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от льготной категории ветерана.

«По поручению нашего Губернатора все ветераны Подмосковья получат дополнительную выплату от региона — от 40 до 70 тысяч рублей. Никаких заявлений писать не потребуется, всё автоматически придет на счета ветеранов уже в мае», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 70 тысяч рублей, а труженики тыла, блокадники, вдовы и бывшие узники фашистских концлагерей — по 40 тысяч рублей.

В Подмосковье сегодня проживают 488 фронтовиков и более 18 тысяч ветеранов. Их подвиги и истории — важная часть памяти, которую необходимо сохранить для будущих поколений. Кроме того, в честь юбилея все ветераны уже получили памятные медали, символизирующие их героизм и преданность Родине.

Читайте также:

В Котельниках вручили четыре медали «80 лет Победы»

В Кашире поздравили с 95-летием труженицу тыла Клавдию Кирееву

В Бронницах обновили газовое оборудование 102-летней участнице войны
#подмосковье
#медали
#ветераны
#людмила болатаева
#минсоцразвития мо
#выплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подали свыше 2 тыс. онлайн-заявок на охотничий билет
25 марта 2025, 13:16

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 2 тысяч заявлений на получение охотничьего билета через портал госуслуг Московской области, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Охотничий билет могут оформить совершеннолетние граждане с постоянной или временной регистрацией в Подмосковье, не имеющие судимости и знающие требования охотничьего минимума. Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и загрузить необходимые документы.

Если требуется бумажный вариант билета, в заявлении следует выбрать соответствующий тип документа и указать отделение МФЦ Московской области, где можно его забрать.

Услуга «Выдача охотничьих билетов» предоставляется бесплатно, а готовый охотничий билет оформляется в течение 5 рабочих дней. Решение направляется в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

Читайте также:

В Московской области до 2027 года отремонтируют 24 гидротехнических сооружения

Более 76 тысяч звонков поступило на «горячую линию» главного врача в Московской области

Подмосковные предприятия пройдут Всероссийский опрос работодателей
#подмосковье
#документы
#мингосуправления мо
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пройдет более 70 уроков по электробезопасности для школьников
25 марта 2025, 12:50

Фото: Министерство энергетики Московской области

С 3 марта по 25 апреля специалисты «Мособлэнерго» проведут более 70 уроков по электробезопасности для школьников Подмосковья. Целью занятий, которые будут проходить для учеников 4-7-х классов, является профилактика детского электротравматизма, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В рамках программы сотрудники компании проведут два интерактивных урока в каждом производственном отделении. Ожидается, что занятия посетят около 1500 школьников региона.

Уроки уже прошли в начале марта для 74 учеников 5-х классов в МБОУ «Лицей 4» и для 26 учащихся в средней школе № 3 Чехова. Занятия также прошли в школах Сергиева Посада и Мытищ.

В ходе уроков дети изучили основы электробезопасности и энергосбережения, познакомились с предупреждающими знаками и средствами защиты. Интерактивные занятия сопровождались презентациями и видеороликами, а школьники активно участвовали, задавали вопросы и выполняли задания энергетиков. В конце уроков они получили раскраски и плакаты для закрепления знаний.

«Мособлэнерго» проводит такие уроки с 2013 года. Ежегодно весной и осенью занятия проходят для более 3 тысяч учеников в разных учебных заведениях Подмосковья. Программа включает лекции, демонстрации и практические занятия, на которых дети учат правила безопасности при обращении с электричеством и действия в случае поражения током.

Читайте также:

В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия для детей и взрослых

Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами

В Подмосковье откроют четыре площадки сдачи норм ТехноГТО на золотые значки
#подмосковье
#мособлэнерго
#уроки
#правила
#энергетика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены выиграли 9 медалей на турнире в Дубае
Подмосковные спортсмены выиграли девять медалей на турнире по прыжкам в воду в Дубае
25 марта 2025, 12:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области в составе национальной сборной завоевали девять медалей на международных соревнованиях Dubai International Aquatics Championship. В активе спортсменов пять золотых, три серебряных и одна бронзовая награда, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В юниорских соревнованиях Спартак Гаркуша стал двукратным победителем, заняв первое место в прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина, а также завоевал «бронзу» на 1-метровом трамплине. Илья Надеев принес команде «золото» в прыжках с 1-метрового трамплина, а также две «серебряные» награды в дисциплинах «вышка 10 м» и «трамплин 3 м».

Виктория Казанцева стала чемпионкой в прыжках с 10-метровой вышки и 3-метрового трамплина, а также заняла второе место на 1-метровом трамплине.

В общем зачете российские спортсмены завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В составе национальной сборной выступали 18 атлетов.

Турнир прошел с 21 по 23 марта 2025 года в Дубае (ОАЭ) и собрал участников из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ.

Читайте также:

Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира

Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и бронзу на Кубке России по маунтинбайку

Звёзды футбола сыграли на открытии нового манежа в Балашихе
#турнир
#награды
#золото
#спортсмены
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье начали устройство искусственных неровностей на дорогах
25 марта 2025, 12:29

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье продолжается обустройство искусственных неровностей на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Мосавтодора уже оборудовали 14 таких элементов на восьми участках дорог в Серпухове и Талдомском округе. Всего до конца года планируется установить около 100 искусственных неровностей, выполненных из асфальтобетона и резинокордовых материалов.

«Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В частности, новые неровности появились в деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов. В Талдомском округе они обустроены в деревнях Береговское, Дубровки и Иванцево, на улице 8 Марта в поселке Северный, а также на проезде Ленстроя и улице Октябрьской в Талдоме, вблизи парка «Победа».

В Минтрансе напомнили, что в 2024 году на региональных дорогах было установлено более 150 подобных объектов для повышения безопасности движения.

Читайте также:

В индустриальном парке «Есипово» стартует строительство третьей очереди

В Московской области в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. дорог

Две части города Шатура свяжут новой автодорогой
#строительство
#скорость
#специалисты
#дороги
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате