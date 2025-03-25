С начала года врачи Центра сурдологии НИКИ детства осмотрели свыше 600 пациентов

«Преимущественно они обустраиваются у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим у образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.