День открытых дверей в раменском дорожно-строительном техникуме пройдет 22 марта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
22 марта в 10:00 Раменский дорожно-строительный техникум приглашает выпускников на день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоится в деревне Заболотье (ул. СПТУ-93) и селе Игумново (ул. СПТУ-98). Абитуриентов ждут презентации программ, встречи с преподавателями и студентами, экскурсии по учебным корпусам и ответы на все вопросы.
Подробную информацию о зачислении и обучении можно найти на сайте техникума и в группе ВКонтакте. Прием документов на 2025/2026 учебный год пройдет с 20 июня по 15 августа.
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Подробную информацию о зачислении и обучении можно найти на сайте техникума и в группе ВКонтакте. Прием документов на 2025/2026 учебный год пройдет с 20 июня по 15 августа.
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Дайана Хусинова