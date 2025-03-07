Глава Раменского округа вручил награду ветерану и автору книги об истории Раменского

Фото: пресс-служба администрации г.о. Рае
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава Раменского округа Эдуард Малышев наградил медалью Владимира Алексеевича Войцекяна — уважаемого ветерана округа и автора книги об истории Раменского, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Нужно помнить и чтить подвиги наших ветеранов, которые сделали всё возможное для нашей свободы и будущего», — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.
Читайте также:
Труженицам тыла из Павловского Посада вручили медали к 80-летию Победы
Глава Раменского округа вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны
Ветераны боевых действий рассказали раменским школьникам о своём военном опыте
Дайана Хусинова