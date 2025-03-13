Глава Раменского округа Малышев вручил первые паспорта 15 юным гражданам

Фото: пресс-служба администрации Раменского и.о.
Торжественное вручение паспортов Российской Федерации 15 жителям Раменского муниципального округа, достигшим четырнадцати лет, состоялось в Доме культуры имени Воровского, главный документ гражданина ребятам вручил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Помните, вы — будущее нашей страны. От вас зависит её развитие, благополучие и процветание. Берегите наш Раменский округ, гордитесь его культурой и историей. Будьте достойными гражданами, уважайте законы и традиции», — сказал ребятам Эдуард Малышев.Он также пожалел юным гражданам, чтобы день получения паспорта стал для них отправной на пути к великим свершениям.
Ранее сообщалось, что Эдуард Малышев вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Николаевне Михальченковой.
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