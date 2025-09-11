Депутат Жолобов передал школам и библиотекам Раменского книги о Битве за Москву

11 сентября 2025, 19:59

Видео: Раменский медиацентр

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов передал в образовательные и культурные учреждения Раменского муниципального округа более 150 экземпляров книги о Битве за Москву. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.





Иллюстрированное издание «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья» выпустили по инициативе регионального парламента к 80-летию Великой Победы. Книга подробно освещает ключевые события Битвы за Москву, происходившие на территории Подмосковья с сентября 1941 года по апрель 1942-го. Жолобов лично передал экземпляры книги в Раменскую централизованную библиотечную систему и музей Неизвестного солдата Дергаевской школы №23.

«Проект областного парламента адресован юным россиянам. Им предстоит свято хранить и передавать следующим поколениям историческую правду о Великой Победе нашего народа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Важно, чтобы молодёжь знала настоящую историю своей страны и гордилось подвигом своих предков», – подчеркнул депутат.