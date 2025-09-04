Депутат Коркин передал Центру «Витязь» снаряжение для обучения контрактников

04 сентября 2025, 17:18

оригинал Максим Коркин (слева) (Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха)

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин побывал в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Депутат понаблюдал за занятиями в центре, поговорил с инструкторами. Он также передал снаряжение для обучения желающих заключить контракт на военную службу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Балашиха.





Те, кто желает заключить контракт и отправиться в зону СВО, могут пройти в центре медкомиссию, оформить документы, получить консультацию нотариуса и юриста.

«Для меня было крайне важно лично увидеть, как готовят ребят, принявших судьбоносное решение посвятить себя службе Родине по контракту. Этот центр – единственный в стране, где будущий боец проходит весь путь от медкомиссии до полноценной боевой подготовки», – рассказал Коркин.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха



«Здесь есть современные тиры, спортзалы, учебные классы и уникальная полоса препятствий. Занятия ведут действующие бойцы спецназа «Витязь», которые передают новому поколению не просто знания из уставов, а свой бесценный боевой опыт», – отметил парламентарий.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха



«Передал центру от партии «Единая Россия» снаряжение – тактические аптечки для оказания первой помощи раненым в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций, плащ-палатки. Это жизненно важные вещи, которые обязательно пригодятся ребятам в полевых условиях. С начала СВО партия регулярно отправляет гумпомощь как военным, так и жителям городов, пострадавших от обстрелов», – добавил Максим Коркин.