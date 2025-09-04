Депутат Коркин передал Центру «Витязь» снаряжение для обучения контрактников
Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин побывал в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе. Депутат понаблюдал за занятиями в центре, поговорил с инструкторами. Он также передал снаряжение для обучения желающих заключить контракт на военную службу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Балашиха.
Те, кто желает заключить контракт и отправиться в зону СВО, могут пройти в центре медкомиссию, оформить документы, получить консультацию нотариуса и юриста.
«Для меня было крайне важно лично увидеть, как готовят ребят, принявших судьбоносное решение посвятить себя службе Родине по контракту. Этот центр – единственный в стране, где будущий боец проходит весь путь от медкомиссии до полноценной боевой подготовки», – рассказал Коркин.
Депутат отметил профессиональный уровень пункта отбора, который лично курирует Герой России Сергей Лысюк.
«Здесь есть современные тиры, спортзалы, учебные классы и уникальная полоса препятствий. Занятия ведут действующие бойцы спецназа «Витязь», которые передают новому поколению не просто знания из уставов, а свой бесценный боевой опыт», – отметил парламентарий.
Особое внимание в центре уделяют навыкам обращения с оружием и тактической медицине. Ежедневно там принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России.
«Передал центру от партии «Единая Россия» снаряжение – тактические аптечки для оказания первой помощи раненым в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций, плащ-палатки. Это жизненно важные вещи, которые обязательно пригодятся ребятам в полевых условиях. С начала СВО партия регулярно отправляет гумпомощь как военным, так и жителям городов, пострадавших от обстрелов», – добавил Максим Коркин.Парламентарий рассказал, что не раз посещал зоны СВО и передавал гуманитарный груз военным и мирным жителям.
Найти подробную информацию о мерах поддержки ветеранам спецоперации и их семьям можно на портале госуслуг. Также можно обратиться в филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области по адресу: Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон: 8 (498) 602-00-23.
Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Информация о работе центра доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.
Ранее сообщалось, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе запустили курсы операторов БПЛА. Вся информация доступна на сайте. Записаться на курсы также можно через Telegram-бота.