Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Всемирно известный подмосковный учёный Юрий Оганесян отмечает день рождения

Всемирно известный подмосковный учёный Юрий Оганесян отмечает день рождения

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Оригинал
14 апреля отмечает день рождения всемирно известный советский и российский учёный, выдающийся специалист в области экспериментальной ядерной физики Юрий Оганесян.
Юрий Цолакович родился в 1933 году в Ростоев-на-Дону. Окончил Московский инженерно-физический институт. Начал трудовой путь старшим лаборантом лаборатории измерительных приборов в Институте ядерной энергии в Москве.

Более 65 лет работает в Московской области, в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. Прошёл путь ученого от старшего лаборанта до директора Лаборатории ядерных реакций.

Оганесян – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна». Академик Российской академии наук. Автор более 450 научных работ, трёх монографий. Соавтор открытия тяжёлых элементов таблицы Д. И. Менделеева: 104-го элемента – «Резерфордий», 105-го – «Дубний», 106-го элемента – «Сиборгий» и 107-го – «Борий». В честь него назван 118-й химический элемент – «Оганесон».

Под руководством Оганесяна ведётся изучение механизма взаимодействия сложных ядер. Он обнаружил и исследовал влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления. Является автором открытия нового класса ядерных реакций – холодного слияния массивных ядер.

Оганесян удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почёта», ордена Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней и многих других наград.

Постановлением губернатора Московской области от 11 ноября 2021 года ему присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

Читайте также:

Воробьёв присвоил ветерану Золотову звание «Почётный гражданин Московской области»

Гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов отмечает день рождения

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Обносов отмечает день рождения
#подмосковье
#московская область
#учёный
#дубна
#губернатор
#андрей воробьёв
#наука
#почётный гражданин мо
Более 200 воспитанников красногорской школы танца «Про-движение» провели флешмоб
14 апреля 2025, 16:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Красногорская школа современного танца «Про-движение» устроила флешмоб в торговом центре «Красный кит». Свыше 200 воспитанников школы представили шоу ко Дня космонавтики, исполнив пять разнообразных номеров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это импровизация, потому что в торговом центре мы не можем без конца проводить репетиции. И это вызывало большой вопрос у гостей, у арендодателей: как это, что это, что происходит?», – рассказала директор и главный балетмейстер АНО «Школа современного танца «Про-движение» Юлия Непомнящая.
Как раз в День космонавтики школа отметила 22-ю годовщину с момента образования. Выступление охватило все пять этажей торгового центра. Главная сложность, по словам самих артистов, заключалась в том, чтобы подстроиться под акустику огромного пространства. Однако и с этим удалось справиться.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Восхищение гостей вызвало не только мастерство юных артистов, но и переливающиеся серебром костюмы. К их созданию приложили руку сами ребята. В истории «Про-движения» этот флешмоб стал первым подобным мероприятием, прошедшим в нестандартном формате.

Читайте также:

В Красногорске в 2025 году построят пять школ и четыре детских сада

На конкурс патриотической песни в Красногорке представили более 30 композиций

Жителям посёлка Нахабино рассказали о наборе медиков в строящуюся поликлинику
#красногорск
#дети
#танец
#искусство
#культура
#торговый центр
#тц
#флешмоб
#день космонавтики
#космос
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Готовность капремонта культурного центра «Октябрь» в Электростали достигла 30%
14 апреля 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание культурного центра «Октябрь», расположенного на улице Ленина в Электростали, капитально ремонтируют, в настоящее время готовность объекта составила 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас демонтажные работы уже завершены, ведётся ремонт кровли и фасада, внутренняя отделка помещений, устройство инженерных сетей и прокладка слаботочных систем. В работах заняты 70 человек», — говорится в сообщении.
Площадь здания культурного центра «Октябрь» составляет свыше 7,4 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и крышу, все помещения и инженерные системы, установить новые двери, окна, сантехнику, мебель, а также светотехническое и звуковое оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Обновлённый культурный центр планируют открыть до конца текущего года.

Читайте также:

В Реутове начали строить тренировочный футбольный центр

Глава Дубны Тихомиров проверил ход ремонта местной школы искусств

Капремонт детсада «Улыбка» в Серпухове завершат до 1 сентября
#министерство строительного комплекса мо
#минстройкомплекс мо
#электросталь
#дом культуры
#капитальный ремонт
#капремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатурском энергетическом техникуме провели Всероссийский классный час
14 апреля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Всероссийский классный час по профориентации для девятиклассников «Ты в хорошей компании!» провели в Шатурском энергетическом техникуме (ШЭТ), участие в мероприятии принял первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров — выпускник этого учебного заведения, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Сейчас ШЭТ является мощной базовой и сильной площадкой, о которой знают все, и которая звучит на всех уровнях энергетики», — сказал Расим Тактаров.
О перспективах для студентов техникума рассказал школьникам и их родителям директор ШЭТ Виталий Давыдов.

«ШЭТ на протяжении 85 лет является флагманом профессионального образования не только Московской области, но России. Сегодня нет ни одного энергообъекта, где не встретился бы выпускник нашего энергетического техникума», — заявил Виталий Давыдов.
Для ребят провели экскурсию по аудиториям, а также устроили практические мастер-классы и познакомили с предприятиями-партнёрами, которые предлагают рабочие места выпускникам ШЭТ.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Читайте также:

Футзальный матч шатурского «Динамо» с командой «Столица» завершился вничью

98% выпускников техникума Шатуры находят работу по специальности

Шатурские школьники сыграли в «Зарницу 2.0»
#шатура
#колледж
#день открытых дверей
#энергетика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах начался снос магазина-самостроя
14 апреля 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос построенных без разрешения магазина и пункта общественного питания начался в деревне Подрезково городского округа Мытищи, работы по ликвидации самостроя и расчистке участка от строительного мусора планируется завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Правообладатель без разрешительной документации возвёл на земельном участке строения нежилого назначения — торговый объект и пункт общественного питания. Мытщинский суд признал строения самовольными и подлежащими сносу», — уточняется в сообщении.
Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 456 самостроев, недостроев и аварийных зданий. На сегодняшний день из них снесено или достроено и приведено в соответствие с нормами 316 объектов.

Читайте также:

В Подмосковье за год ликвидировали 1,4 тыс. недостроев

На месте снесённого аварийного дома в Клину разобьют газон

В Балашихе снесли деревянный многоквартирный дом
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#самострой
#мытищи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пресекли работу незаконных площадок по приёму строительных отходов
14 апреля 2025, 15:09

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области продолжают выявлять нелегальные объекты обращения со строительными отходами и грунтами. В этот раз такие площадки обнаружены в Чехове и Домодедово. Совместно с сотрудниками ОМВД России по округам были проведены надзорные мероприятия.
В ходе рейдов в Чехове и Домодедове были обнаружены нелегальные пункты приёма строительных отходов вблизи деревень Чепелево и села Домодедово. Сотрудники полиции задержали транспортные средства, используемые для незаконной деятельности. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, на прошлой неделе также были обнаружены 66 случаев перевозки строительных отходов и грунта без необходимых разрешений. Общая сумма штрафов составила 198 тысяч рублей.

Читайте также:

Жители Подмосковья могут оформить перерасчёт за газ через приложение «Добродел»

Во дворах Подмосковья с начала апреля устранили около 200 снежных подтоплений

В Московской области оптимизировали работу четырёх светофоров
#минэкологии мо
#подмосковье
#штраф
#рейды
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате