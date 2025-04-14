Всемирно известный подмосковный учёный Юрий Оганесян отмечает день рождения

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина
14 апреля отмечает день рождения всемирно известный советский и российский учёный, выдающийся специалист в области экспериментальной ядерной физики Юрий Оганесян.
Юрий Цолакович родился в 1933 году в Ростоев-на-Дону. Окончил Московский инженерно-физический институт. Начал трудовой путь старшим лаборантом лаборатории измерительных приборов в Институте ядерной энергии в Москве.
Более 65 лет работает в Московской области, в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. Прошёл путь ученого от старшего лаборанта до директора Лаборатории ядерных реакций.
Оганесян – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна». Академик Российской академии наук. Автор более 450 научных работ, трёх монографий. Соавтор открытия тяжёлых элементов таблицы Д. И. Менделеева: 104-го элемента – «Резерфордий», 105-го – «Дубний», 106-го элемента – «Сиборгий» и 107-го – «Борий». В честь него назван 118-й химический элемент – «Оганесон».
Под руководством Оганесяна ведётся изучение механизма взаимодействия сложных ядер. Он обнаружил и исследовал влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления. Является автором открытия нового класса ядерных реакций – холодного слияния массивных ядер.
Оганесян удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почёта», ордена Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней и многих других наград.
Постановлением губернатора Московской области от 11 ноября 2021 года ему присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Более 65 лет работает в Московской области, в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. Прошёл путь ученого от старшего лаборанта до директора Лаборатории ядерных реакций.
Оганесян – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна». Академик Российской академии наук. Автор более 450 научных работ, трёх монографий. Соавтор открытия тяжёлых элементов таблицы Д. И. Менделеева: 104-го элемента – «Резерфордий», 105-го – «Дубний», 106-го элемента – «Сиборгий» и 107-го – «Борий». В честь него назван 118-й химический элемент – «Оганесон».
Под руководством Оганесяна ведётся изучение механизма взаимодействия сложных ядер. Он обнаружил и исследовал влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления. Является автором открытия нового класса ядерных реакций – холодного слияния массивных ядер.
Оганесян удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почёта», ордена Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней и многих других наград.
Постановлением губернатора Московской области от 11 ноября 2021 года ему присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская