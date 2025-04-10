Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск производства лекарств

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Аргументум Фарма» получила льготное финансирование от Фонда развития промышленности для запуска фармацевтического комплекса. Эта компания является резидентом особой эконмической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Строительство здания научно-производственного комплекса уже завершено. Сейчас идёт подготовка к возведению чистых помещений. Первую очередь предприятия планируют запустить в начале будущего года, а весь проект заработает в течение четырёх лет.
Весь производственный комплекс площадью более 8 тысяч кв. м. построят на участке в 2,3 га. При этом будут соблюдены все требования международных стандартов качества.
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«Суммарные инвестиции в проекта увеличились с 1,8 млрд до 2,2 млрд рублей. Строительство идёт при поддержке ФРП Московской области, предоставившего в 2023 году льготное финансирование в150 млн рублей, а также федерального ФРП, который в апреле выдал на покупку технологического оборудования 900 млн рублей. После запуска нового предприятия в городском округе Дубна создадут не менее 100 рабочих мест», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На территории лабораторно-производственного комплекса будут разрабатывать и производить жидкие лекарства в ампулах, флаконах и преднаполненных шприцах. Это препараты для стабилизации артериального давления при операциях, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах. Помимо этого, будут выпускать импортозамещающие препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших.
Весь производственный комплекс площадью более 8 тысяч кв. м. построят на участке в 2,3 га. При этом будут соблюдены все требования международных стандартов качества.
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Лора Луганская