Воробьев ознакомил Соловьева с уникальными льготами для участников СВО и их семей из Подмосковья

27 августа 2025, 13:52

Воробьев: в Подмосковье для участников СВО и их семей есть 30 региональных мер

оригинал Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье для участников спецоперации и их семей, кроме федеральных мер поддержки, действуют 30 региональных. Об этом губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал теле- и радиоведущему Владимиру Соловьёву. Вместе они посетили центр специальной подготовки «Витязь», который действует в Балашихе на базе пункта отбора на военную службу по контракту.





Воробьёв перечислил меры поддержки, которые предлагаются вернувшимся домой из зоны СВО бойцам и их семьям.

«Здесь есть разные случаи. Чаще всего это реабилитация, как минимум, психологическая, адаптация к современной мирной жизни. И для этого у нас есть центры, где ребята могут поправить здоровье, отдохнуть, в том числе с членами семей. Это принципиально важно. Раньше основное внимание уделялось только тем, кто возвращается из зоны боевых действий – заботе об их здоровье, помощи в протезировании, обучении необходимым навыкам жизнедеятельности. Теперь особое место занимают программы поддержки семей, чтобы помочь им восстанавливаться и жить полноценной жизнью», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Президент уделяет большое внимание трудоустройству ребят, и на это есть большой запрос. Многие идут во власть, в руководящие структуры, хотят менять малую Родину, Подмосковье и Россию. Чтобы реализовать это, нужно образование. Не у всех есть высшее образование. Но ребята, пройдя через сложные испытания, многое меняют в мотивации. У нас есть федеральные и региональные программы. Уже есть выпускники, которые работают в региональном правительстве, в наших городских округах. Например, уже 2,5 человек из 38 регионов участвовало в программе «Время героев». 70 из них учатся в Академии президента для получения лучших управленческих компетенций. И это бесплатно. Это очень важная работа, которую мы ведём», – отметил губернатор.