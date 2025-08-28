Волонтёров Подмосковья научили социальному проектированию и тайм-менеджменту
Занятия, посвящённые социальному проектированию и совмещению добровольческой деятельности с учёбой и работой, провели для волонтёров Подмосковья в Клину и Раменском. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятия состоялись в рамках цикла встреч, организованного министерством.
«Мы разработали насыщенную программу для волонтёров, чтобы учесть все запросы ребят. Участникам рассказывают, как организовывать мероприятия, как использовать в своей деятельности искусственный интеллект, как получать гранты и многое другое», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.В Раменском занятие было посвящено созданию и реализации социальных проектов, включая генерацию идей, разработку бизнес-плана, поиск партнёров и оценку эффективности. А в Клину слушателям рассказали, как организовать свою волонтёрскую деятельность не в ущерб другим занятиям. Участники обсуждали стратегии тайм-менеджмента и конкретные успешные примеры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёрской деятельности. В частности, волонтёров страхуют на время проведения акций, предоставляют гранты, помогают с организацией мероприятий и с открытием социальных НКО. Предусмотрена также методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.