Волонтёров Подмосковья научили социальному проектированию и тайм-менеджменту

28 августа 2025, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникацийМО

Занятия, посвящённые социальному проектированию и совмещению добровольческой деятельности с учёбой и работой, провели для волонтёров Подмосковья в Клину и Раменском. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.





Мероприятия состоялись в рамках цикла встреч, организованного министерством.





«Мы разработали насыщенную программу для волонтёров, чтобы учесть все запросы ребят. Участникам рассказывают, как организовывать мероприятия, как использовать в своей деятельности искусственный интеллект, как получать гранты и многое другое», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.