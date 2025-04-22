В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать первый российский препарат от редкого заболевания

Фото: пресс-служба компании «ПСК Фарма»
Российская фармацевтическая компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый препарат для лечения пациентов с тяжёлым наследственным заболеванием – фенилкетонурией. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Препарат пополнит портфель компании-резидента особой экономической зоны «Дубна» для терапии социально значимых заболеваний. Его будут выпускать под торговым наименованием Сапроптерин ПСК.
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«Мощности подмосковной компании позволяют полностью закрыть потребность в этом препарате по всей России. Сегодня это около 135 тыс. таблеток в год. При необходимости предприятие увеличит объём выпускаемой продукции. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Его планируется поставлять в лечебные учреждения в рамках госзакупок», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Фенилкетонурия встречается в среднем у одного из 10 тыс. новорождённых. Это наследственное генетическое заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина. Из-за мутации гена организм не может её перерабатывать, что приводит к накоплению токсичных продуктов обмена веществ. Без своевременного лечения заболевание может вызвать серьёзные неврологические нарушения.
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Лора Луганская