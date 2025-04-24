В Дубне к 80-летию Победы впервые помыли «летающий танк» Ил-2

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров в преддверии юбилея Великой Победы поручил привести в порядок памятник штурмовику Ил-2. Впервые его помыли, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
За годы, прошедшие с момента установки, памятник покрылся слоем песка и даже порос мхом. Коммунальщики с помощью мойки высокого давления и автошампуня приступили к обработке монумента.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
С 1943 по 1946 годы в подмосковных Борках находился 34-й запасной авиационный полк, занимавшийся перегонкой самолетов и подготовкой экипажей для отправки на фронт. Штурмовик был выпущен в 1942-м на заводе №381 в Нижнем Тагиле.
22 июня 1943 года он потерпел аварию, не долетев до аэродрома Борки всего пять километров. Лётчик спасся, покинув штурмовик с парашютом.
Бронекорпус повреждённого самолета нашли только в 2004 году и доставили в Дубну вертолётом МЧС России. Боевую машину восстановили из найденных деталей, дополнив фрагментами других самолётов, обнаруженных в окрестных деревнях.
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«В Дубне памятник легендарному советскому штурмовику Ил-2 был воздвигнут 17 лет назад. Его история напрямую связана с этими местами», – рассказал Тихомиров.Советские конструкторы называли этот самолёт «летающим танком». По совокупности тактико-технических характеристик Ил-2 не имел равных. Он участвовал во многих боях Великой отечественной войны, в том числе под Сталинградом.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
С 1943 по 1946 годы в подмосковных Борках находился 34-й запасной авиационный полк, занимавшийся перегонкой самолетов и подготовкой экипажей для отправки на фронт. Штурмовик был выпущен в 1942-м на заводе №381 в Нижнем Тагиле.
22 июня 1943 года он потерпел аварию, не долетев до аэродрома Борки всего пять километров. Лётчик спасся, покинув штурмовик с парашютом.
Бронекорпус повреждённого самолета нашли только в 2004 году и доставили в Дубну вертолётом МЧС России. Боевую машину восстановили из найденных деталей, дополнив фрагментами других самолётов, обнаруженных в окрестных деревнях.
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Лора Луганская