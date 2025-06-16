День России отметили в парке Раменского концертами, мастер-классами и ярмаркой
В Раменском городском парке культуры и отдыха в День России представили праздничную программу «С Россией в сердце». Для жителей организовали концерты, занятия, ярмарку мастеров и мастер-классы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«На главной сцене парка «Лира» с концертной программой «Я люблю тебя, Россия» выступили творческие коллективы ДК им. Воровского. Члены Ассоциации ветеранов СВО провели для жителей занятие по сборке и разборке автомата на площадке у аттракциона «Полёт». На Восточной трибуне парка развернулась ярмарка мастеров «Сделано в России». На детской велотрассе была организована фотовыставка «Достояние России» и викторина для детей «Что мы знаем о России», – рассказали в пресс-службе.Сотрудники Кратовской библиотеки провели мастер-класс по созданию бумажной аппликации «Матрёшка в стиле «триколор». А Раменский историко-художественный музей организовал занятия по гжельской росписи.
Праздничная программа объединила разнообразные мероприятия, позволив жителям весело и познавательно отметить главный государственный праздник страны.