День России отметили в парке Раменского концертами, мастер-классами и ярмаркой

16 июня 2025, 13:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском городском парке культуры и отдыха в День России представили праздничную программу «С Россией в сердце». Для жителей организовали концерты, занятия, ярмарку мастеров и мастер-классы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.







«На главной сцене парка «Лира» с концертной программой «Я люблю тебя, Россия» выступили творческие коллективы ДК им. Воровского. Члены Ассоциации ветеранов СВО провели для жителей занятие по сборке и разборке автомата на площадке у аттракциона «Полёт». На Восточной трибуне парка развернулась ярмарка мастеров «Сделано в России». На детской велотрассе была организована фотовыставка «Достояние России» и викторина для детей «Что мы знаем о России», – рассказали в пресс-службе.