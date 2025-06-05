В Раменском спасли девочку после укуса змеи, принятой ею за ужа

05 июня 2025, 17:39

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Врачи Раменской больницы спасли девочку, которую ужалила змея. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в приёмное отделение 14-летнюю девочку. Гуляя в парке, она попытался поймать рептилию, полагая, что это уж. В результате от воздействия яда у ребёнка возник сильный отёк правой руки, а также покраснение кожи с нарушением кровообращения.

«Пациентка в тяжёлом состоянии провела два дня в реанимации. Ей вводили специальную сыворотку против змеиного яда. Лечение также было направлено на нормализацию кровотока в сосудах руки, чтобы не допустить некроза тканей. Вместе с этим проводилась и общая дезинтоксикационная терапия», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.