Раменские эндоскописты спасли пациентку с рыбной костью в пищеводе
Врачи Раменской больницы спасли женщину, у которой в пищеводе застряла рыбная кость. Об инциденте рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу была экстренно доставлена 50-летняя женщина с жалобами на дискомфорт в горле при глотании, сильное слюноотделение и боли в груди.
Как оказалось, во время семейного застолья пациентка проглотила кусок рыбы с костью, которая в итоге застряла в пищеводе. Два дня она пыталась самостоятельно протолкнуть её, глотая твердую пищу, однако только усугубила ситуацию.
На рентгене в области грудного отдела пищевода было видно инородное тело без признаков перфорации. Врачи приняли решение об экстренной операции.
«Технически это было непросто: кость была больших размеров – 2,5 см в длину и 1,5 см шириной. Острыми краями она глубоко проникла в мышечный слой. В итоге выполнили поэтапное извлечение инородного тела: сначала переместили его в желудок, затем перехватили эндоскопическим инструментом, расположив кость так, чтобы в дальнейшем она не повредила мягкие ткани. Минуя все сфинктеры пищевода, мы извлекли её наружу без повреждений», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.Уже на следующий день после операции женщину выписали
В Минздраве напомнили, что в подобных ситуациях не стоит самостоятельно пытаться извлечь или протолкнуть кость. Необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Обламывание инородного тела или его проталкивание может привести к летальному исходу.