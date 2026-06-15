Представители Подмосковья завоевали награды «Российской студенческой весны»
Студенты Губернского колледжа из Серпухова заняли призовые места на молодёжном фестивале «Российская студенческая весна – 2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Финальный этап конкурсной программы фестиваля состоялся в Хабаровске 12 июня.
«Звание лауреатов первой и второй степени в хореографическом направлении завоевал ансамбль танца Губернского колледжа «Славянский лик» под руководством Джамили Старостиной», — говорится в сообщении.Кроме того, представители Губернского колледжа отличились в вокальном направлении: лауреатом третьей степени стала студия «Ветер перемен» под руководством Валерия Комарова.
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