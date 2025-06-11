День России отметят в Красногорске в двух парках
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, проведут в двух парках городского округа Красногорск — «Ивановские пруды» и в детском городке «Сказочный». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гостей праздника ждут патриотические флешмобы, насыщенные концертные программы, выставки, мастер-классы и ярмарки. В обоих парках также будут работать интерактивные зоны. Мероприятия начнутся в полдень 12 июня, вход свободный», — говорится в сообщении.Участие в праздновании Дня России подарит жителям и гостям округа чувство единства с согражданами, гордости за свою страну, напомнит о неразрывной связи поколений и важности традиционных ценностей и просто зарядит хорошим настроением.