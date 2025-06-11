В Подольске подготовили шесть мест для отдыха у воды
Шесть мест обустроили для летнего отдыха у воды на четырёх водоёмах в городском округе Подольск, все локации открыты для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Отдохнуть у воды жители и гости Подольска могут у реки Пахры у Берёзовского проезда, рядом с Беляевской улицей и в районе Подольской областной клинической больницы (ПОКБ), а также у водоёма Южный, у Лаговского пруда и у реки Петрицы рядом с парком «Дубрава» в Климовске», — говорится в сообщении.В местах отдыха установили лежаки и обустроили площадки для игр. На постах работают спасатели, а в выходные дни предусмотрено дежурство медиков.
Отмечается, что купаться ни в одном из водоёмов у мест отдыха не рекомендуется.