В Подольске подготовили шесть мест для отдыха у воды

11 июня 2025, 09:06

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Шесть мест обустроили для летнего отдыха у воды на четырёх водоёмах в городском округе Подольск, все локации открыты для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Отдохнуть у воды жители и гости Подольска могут у реки Пахры у Берёзовского проезда, рядом с Беляевской улицей и в районе Подольской областной клинической больницы (ПОКБ), а также у водоёма Южный, у Лаговского пруда и у реки Петрицы рядом с парком «Дубрава» в Климовске», — говорится в сообщении.