В подмосковном ЖК «Клевер» поставили на кадастр новостройку на 142 квартиры
Кадастровый номер получил девятиэтажный дом на 142 квартиры, построенный в жилом комплексе «Клевер» на территории города Хотьково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Адрес новостройки: город Хотьково, улица Горжовицкая, дом №11, корпус 1. Кадастровый номер: 50:05:0050301:2905», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет 5,9 тыс. квадратных метров, там расположены квартиры разных форматов — от однокомнатных до трёхкомнатных с кухней-гостиной. Благодаря постановке на кадастровый учёт владельцы квартиры могут оформить документы на свою собственность, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.