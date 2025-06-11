В Серпухове в преддверии профессионального праздника наградили медработников
Видео: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил награды лучшим представителям сферы здравоохранения и ветеранам отрасли. Он поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Спасибо за профессионализм, чуткость и готовность пожертвовать собой ради других. Со своей стороны, создаём все условия для комфортной жизни в нашем муниципалитете и привлечения квалифицированных кадров», – сказал Шимко.Профессиональный праздник медицинских работников в этом году отмечается 15 июня.