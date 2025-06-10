Подмосковье вошло в топ-20 Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
Итоги седьмого сезона подвели на Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По числу дипломантов Московская область вошла в двадцатку лучших регионов, сообщает пресс-служба олимпиады.
«Подмосковные студенты проявили себя в этом сезоне в таких направлениях, как «Психология», «Педагогическое образование (основное)», «Специальное (дефектологическое) образование» и других. Мы гордимся достижениями студентов Московской области и уверены, что их успехи станут примером для других регионов», – сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Всего в седьмом сезоне олимпиады приняли участие 185 тысяч 610 студентов. Они соревновались по 71 направлению. Представители Подмосковья получили 43 диплома.