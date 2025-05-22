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День рождения отмечает выдающийся учёный Геннадий Оноприенко

Фото: пресс-служба ​МОНИКИ

Фото: пресс-служба ​МОНИКИ

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22 мая 88-летие отмечает выдающийся учёный и практик Геннадий Алексеевич Оноприенко.
Геннадий Алексеевич родился 1937 г. в городе Сызрани Куйбышевской области. В 1960-м окончил 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова по специальности «медико-санитарное дело». Трудовую деятельность начал врачом-травматологом Мытищинской больницы в Московской области.

Более 50 лет работает в системе здравоохранения Подмосковья, в том числе свыше 25 лет, с 1987 по 2013 годы, возглавлял Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского. Специализируется в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата.

Оноприенко – разработчик современных хирургических технологий у больных с тяжёлыми последствиями травм и ортопедических заболеваний.

Под его руководством МОНИКИ стал ведущим научным учреждением Минздрава России по отраслевой научно-исследовательской программе «Хирургия». По инициативе Оноприенко в институте открыт факультет усовершенствования врачей, где прошли подготовку более 40 тыс. медработников.

Геннадий Оноприенко – профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук. Автор более 580 научных трудов и 22 изобретений.

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшими наградами Московской области. Лауреат Государственной премии России и премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук (дважды). Заслуженный деятель науки России.

Постановлением губернатора Московской области от 17 мая 2007 Геннадию Алексеевичу Оноприенко было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Производители Подмосковья представили продукцию АПК в Монголии
23 мая 2025, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 22 по 23 мая в Монголии проходит многоотраслевая деловая миссия, в которой участвуют 40 российских компаний, включая представителей Подмосковья. В экспозиции отечественных экспортеров, объединённых под брендом «Made in Russia», представлена продукция различных отраслей, в том числе агропромышленного комплекса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продвижением бренда на зарубежных рынках занимается Российский экспортный центр.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в миссии участвуют три компании АПК региона. Среди них – АПХ «Мираторг», один из крупнейших производителей мяса и продуктов питания, а также ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», выпускающий хлебобулочные и кондитерские изделия, и ООО «Фуд Тим», специализирующееся на переработке и оптовой торговле рыбой и морепродуктами.

В рамках миссии проходят деловые встречи, где основным вопросом стало обсуждение перспектив для российских экспортеров в свете переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.

Актуальные новости и анонсы отраслевых деловых миссий доступны в Telegram-чате Министерства сельского хозяйства Московской области для производителей АПК Подмосковья.

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На сайте «Мособлгаза» запущен ИИ-ассистент для онлайн-консультаций
23 мая 2025, 17:13

Фото: Министерство энергетики Московской области

На сайте mosoblgaz.ru появился виртуальный ассистент на базе искусственного интеллекта, созданный для удобства пользователей. Новый онлайн-помощник консультирует по вопросам оплаты газа, передачи показаний счетчиков, поверки оборудования, подключения и технического обслуживания, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Благодаря высокой скорости обработки запросов — около 0,5 секунды — бот оперативно предоставляет нужную информацию. При этом история обращений сохраняется, что позволяет пользователю быстро вернуться к интересующим темам.

С начала работы сервиса в январе чат-ботом уже воспользовались почти пять тысяч жителей Подмосковья. Он доступен круглосуточно и позволяет решать многие вопросы без участия специалистов.

Найти помощника просто — синий значок расположен в правом нижнем углу на любой странице сайта «Мособлгаз».

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Пушкинские полицейские поймали мошенника из Средней Азии, обокравшего пенсионера
23 мая 2025, 16:22

Фото: iStock / Dmytro Skrypnykov

Сотрудники пушкинской полиции раскрыли мошенничество в отношении 89-летнего пенсионера. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отделение поступило заявление о мошенничестве от местного жителя. Сумму ущерба он оценил в 350 тыс. рублей. «Пожилому мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками госучреждений. Они убедили передать отправленному к нему курьеру якобы службы финансового мониторинга деньги для внесения на некий «безопасный счёт». Через некоторое время был установлен и задержан подозреваемый – 27-летний уроженец одной из республик Средней Азии», – рассказала Петрова.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант заключён под стражу. По словам Петровой, полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

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Подмосковные перинатальные центры получат ещё почти 700 единиц оборудования
23 мая 2025, 15:55

Фото: Медиасток.рф

Для подмосковных перинатальных центров дополнительно закупят около 700 единиц современного оборудования. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования. Это аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, техника для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено более 720 млн рублей», – уточнил глава региона.
Фото: Медиасток.рф

Новым оборудованием оснастят семь медучреждений: Московский областной перинатальный центр, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, Московский областной центр охраны материнства и детства, а также Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский и Щёлковский перинатальные центры.

Фото: Медиасток.рф

МОПЦ в Балашихе ориентирован на помощь женщинам с врождёнными пороками сердца у плода, тяжёлыми сосудистыми осложнениями при многоплодной беременности, когда необходимо хирургическое вмешательство. Там успешно выхаживают детей, появившихся на свет раньше срока.

МОНИИАГ – одно из старейших лечебных учреждений России, история которого началась в 1868 году. Оно специализируется на медицинской помощи беременным с заболеваниями бронхо-лёгочной системы, в том числе обструктивным бронхитом и хронической пневмонией

Фото: Медиасток.рф

В МОЦОМД в Люберцах помогают женщинам с пороком сердца, а также оказывают помощь малышам с подобным недугом. Новорождённым проводят и нейрохирургические операции.

Коломенский ПЦ помогает беременным с патологией почек и мочеполовой системы. Наро-Фоминский перинатальный центр оказывает услуги женщинам с высокой степенью перинатального риска. Щёлковские медики помогают стать мамами женщинам с заболеваниями эндокринной системы. А врачи Видновского перинатального центра заботятся о роженицх с врастанием плаценты в рубец на матке после кесарева сечения, с сосудистыми осложнениями.

Все медучреждения ежегодно дооснащаются новейшими приборами, а специалисты осваивают инновационные методики медицинской помощи.

Фото: Медиасток.рф

В Московской области действует трёхуровневая система родовспоможения, которая включает шесть перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии, а также 24 роддома. Эти медучреждения предоставляют высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и новорождённым. При этом имеется возможность выхаживать младенцев с экстремально маленькой массой тела – от 400 г.
«Несколько лет назад при поддержке президента мы открыли пять современных центров материнства и детства – в Наро-Фоминске, Коломне, Щёлкове, Раменском и Сергиевом Посаде. Они очень востребованы – их выбирают жительницы не только Московской области, но и других регионов и даже стран. Некоторые потом возвращаются в Подмосковье рожать второго и третьего ребёнка. В наших родовспомогательных учреждениях работают специалисты высокого уровня, установлено передовое медицинское оборудование», – отметил Воробьёв.
Сегодня в Московской области практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, в сопровождении акушерки-помощницы и партнёрские. Последние стали самыми популярными – к ним прибегают более 41,5% семейных пар. Такая услуга оказывается бесплатно.

Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания и занятия в школах будущих мам.

Фото: Медиасток.рф

С 2019 года в регионе начали выдавать наборы «Я родился в Подмосковье». В них – всё необходимое для ребёнка в первый год жизни: от пелёнок, подгузников и полотенец до шампуней, присыпок и бутылочек. В комплект также включены средства по уходу для мам. В качестве альтернативы набору родители могут взять 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты, как и первые документы на малыша.

В регионе создан Единый колл-центр. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Будущим родителям помогут определиться с выбором роддома, записаться на приём к врачу и получить ответы на все волнующие вопросы.

Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале.

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Дополнительную регистрацию на забег «Зарайский бизон» откроют 1 июня
23 мая 2025, 15:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье 21 июня состоится экстремальный забег «Зарайский бизон». В седьмой раз спортсмены со всей страны выйдут на старт у стен Зарайского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Дополнительная регистрация на забег откроется 1 июня на сайте.
«В этом году для участников подготовили три категории соревнований: экстремальный забег на 7 км; зарайский трейл на 10 км и забег с питомцем «След в след» на 2 км», – говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году соревнования привлекли более 1,2 тыс. участников.

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