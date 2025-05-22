День рождения отмечает выдающийся учёный Геннадий Оноприенко

Фото: пресс-служба МОНИКИ
22 мая 88-летие отмечает выдающийся учёный и практик Геннадий Алексеевич Оноприенко.
Геннадий Алексеевич родился 1937 г. в городе Сызрани Куйбышевской области. В 1960-м окончил 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова по специальности «медико-санитарное дело». Трудовую деятельность начал врачом-травматологом Мытищинской больницы в Московской области.
Более 50 лет работает в системе здравоохранения Подмосковья, в том числе свыше 25 лет, с 1987 по 2013 годы, возглавлял Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского. Специализируется в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата.
Оноприенко – разработчик современных хирургических технологий у больных с тяжёлыми последствиями травм и ортопедических заболеваний.
Под его руководством МОНИКИ стал ведущим научным учреждением Минздрава России по отраслевой научно-исследовательской программе «Хирургия». По инициативе Оноприенко в институте открыт факультет усовершенствования врачей, где прошли подготовку более 40 тыс. медработников.
Геннадий Оноприенко – профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук. Автор более 580 научных трудов и 22 изобретений.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшими наградами Московской области. Лауреат Государственной премии России и премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук (дважды). Заслуженный деятель науки России.
Постановлением губернатора Московской области от 17 мая 2007 Геннадию Алексеевичу Оноприенко было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Более 50 лет работает в системе здравоохранения Подмосковья, в том числе свыше 25 лет, с 1987 по 2013 годы, возглавлял Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского. Специализируется в области теоретического обоснования оптимальных условий репаративной регенерации тканей опорно-двигательного аппарата.
Оноприенко – разработчик современных хирургических технологий у больных с тяжёлыми последствиями травм и ортопедических заболеваний.
Под его руководством МОНИКИ стал ведущим научным учреждением Минздрава России по отраслевой научно-исследовательской программе «Хирургия». По инициативе Оноприенко в институте открыт факультет усовершенствования врачей, где прошли подготовку более 40 тыс. медработников.
Геннадий Оноприенко – профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук. Автор более 580 научных трудов и 22 изобретений.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, высшими наградами Московской области. Лауреат Государственной премии России и премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, именных премий Российской академии медицинских наук (дважды). Заслуженный деятель науки России.
Постановлением губернатора Московской области от 17 мая 2007 Геннадию Алексеевичу Оноприенко было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская