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Государственный и политический деятель Сергей Шойгу отмечает юбилей

Фото: сайт kremlin.ru

Фото: сайт kremlin.ru

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21 мая 70-летие отмечает выдающийся российский государственный и политический деятель Сергей Шойгу.
Сергей Кужугетович родился в 1955 году в Тувинской АССР. Прошёл путь от мастера строительного треста до министра обороны России, генерал армии. Более 30 лет проработал на различных руководящих должностях в российском правительстве.

Шойгу окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Трудовую деятельность начал мастером треста «Красноярск промхимстрой» в Красноярске.

Является создателем отечественной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, возглавлял МЧС России.

С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области. Затем возглавил Минобороны.

В 2015 году под руководством Шойгу в Московской области был создан крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». В 2020-м в этом парке в рекордные сроки впервые в новейшей истории был воздвигнут Главный храм Вооружённых сил в честь Воскресения Христова, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа. Вокруг храма расположен музейный комплекс «Дорога памяти» с галереей фотографий участников Великой Отечественной войны.

с 12 мая 2024 года является секретарём Совета безопасности России.

Шойгу – Герой России, заслуженный спасатель Российской Федерации, кандидат экономических наук.

Награждён многими орденами и медалями, в том числе высшими орденами - Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, II и III степеней, орденом Александра Невского.

Постановлением губернатора Московской области от 23 января 2020 года Сергею Шойгу было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Около 100 активистов отметили День Волги в Дубне экологическим субботником
22 мая 2025, 19:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в ходе экологического субботника убрали два километра береговой линии в районе Российского центра программирования. Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек – волонтёры, члены МГЕР и активисты, сообщили в пресс-службе наукограда.
«Приезжаем каждый год, с 2019-го, и каждый раз мусора всё меньше. Видимо, люди привыкают к тому, что просто так прийти на реку, посидеть и оставить после себя мусор нельзя. Может быть, сознание как-то поменялось или проводится какая-то работа», – сказал руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» по городскому округу Лобня Денис Барабанов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В акции по традиции приняли участие и активисты из других округов. Признались, что с радостью возвращаются в светлый, дружелюбный и чистый наукоград. Они подтвердили, что с каждым годом мусора на пляже – всё меньше.

Как напомнили в администрации, Дубна – единственный подмосковный город, расположенный на берегу Волги.

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Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир
22 мая 2025, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Фрязино

17-летний фрязинский спортсмен Иван Юртаев завоевал золото престижного международного турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Юртаев оставил на турнире позади 425 спортсменов из 10 стран. В финале весовой категории до 60 кг он встретился с сильным соперником из Челябинска. Но представителю Подмосковья хватило всего полминуты для победы. Ещё более впечатляющим стал успех Ивана в полуфинале в поединке с чемпионом Европы и призёром мировых первенств из Азербайджана», – отметили в пресс-службе.
В июле Юртаев представит Россию на Кубке Европы в Венгрии.

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Жители Московской области купили более 8,6 тысяч тонн рыбы за четыре месяца
22 мая 2025, 17:54

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Рыба остаётся неотъемлемой частью сбалансированного рациона благодаря высокому содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Она является источником омега-3 жирных кислот, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему, фосфора — необходимого для здоровья костей и зубов, йода — для правильного функционирования щитовидной железы, а также витаминов D и B12, селена, цинка и железа.
В Подмосковье контроль качества рыбы, реализуемой на рынках и ярмарках, осуществляют специалисты Государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона.

С начала текущего года ими отобрано более 4,3 тысячи проб и проведено свыше 5,7 тысячи исследований, включая оценку органолептических характеристик и проверку на наличие паразитов. На прилавках магазинов области представлено большое разнообразие рыбной продукции.

По данным регионального Минсельхозпрода, за первые четыре месяца года жители Подмосковья приобрели порядка 8,6 тысячи тонн свежей и мороженой рыбы — в среднем около 72 тонн ежедневно. Кроме того, за этот период реализовано более 2,1 тысячи тонн рыбных консервов и 2,3 тысячи тонн сельди.

Производством рыбы в регионе занимаются местные хозяйства, предлагая широкий ассортимент — от карася и карпа до форели и осетра. За последний квартал ими выпущено свыше 3,7 тысячи тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что составляет почти 34% от общего объёма аналогичной продукции в Центральном федеральном округе.

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Сборная Красногорска выиграла турнир по армрестлингу «Пояс Чемпиона»
22 мая 2025, 17:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Сборная Красногорска стала победителем открытого турнира по армрестлингу «Пояс Чемпиона». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования проходили в Реутове. В них приняли участие 45 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Красногорская сборная, в состав которой вошли спортсмены от 16 до 48 лет, завоевала золото турнира.

Тренируют команду Михаил Рябоконь и Игорь Тартынский.
«Турнир в Реутове подтвердил высокий уровень подготовки нашей команды. Первое место – закономерный результат упорных тренировок и слаженной работы. Благодарим всех спортсменов за достойное выступление и готовимся к следующим соревнованиям», – сказал Тартынский.
Теперь красногорцам предстоит участие в соревнованиях ДОСААФ России по армрестлингу, которые состоятся в Москве 14-15 июня. На состязания соберутся сильнейшие спортсмены из всех регионов России.

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200 пилотов соберёт старт чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу в Раменском
22 мая 2025, 17:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быкове Раменского муниципального округа 24 и 25 мая пройдёт этап-открытие чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эти соревнования станут самыми массовыми в истории двух турниров. В них примут участие более 200 лучших пилотов со всей страны. Первый этап пройдёт совместно с масштабной выставкой американских автомобилей от Mad Buckets – крупнейшего сообщества владельцев американских классических машин. Зрители увидят классические автомобили, начиная с 1950 года выпуска, и редкие модификации моделей, выпущенных в XXI веке», – отметили в ведомстве.
На соревнованиях ожидают дебют сразу нескольких ярких автомобилей и возвращения легендарных пилотов. Многократный чемпион России и обладатель Кубков России Эльшан Асланов подготовит к старту свой ВАЗ-2110 с трёхсекционным роторным мотором. Это самая быстрая Lada в мире и вторая переднеприводная машина Европы по времени прохождения четверти мили.

Чемпион Ростовской области Сурен Азизян поборется за золото чемпионата страны на ВАЗ-2106 с мотором мощностью более 1200 лошадиных сил. Его машина способна побить все существующие рекорды для «Жигулей».

Участники зачёта RDRC Moto доработали свои мотоциклы и тоже нацелены на новые рекорды. Сегодня только четыре мотоциклиста в России выезжали из 9 секунд. По прогнозам организаторов, зрители станут свидетелями новых рекордов.

Автодром будет открыт для зрителей с 10 до 20 часов в каждый из дней. Помимо захватывающих гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и активности для всей семьи.

Программа мероприятий – по ссылке.

Ознакомиться с расписанием на новый сезон и купить билеты можно на сайте.

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