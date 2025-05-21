Государственный и политический деятель Сергей Шойгу отмечает юбилей

Фото: сайт kremlin.ru
21 мая 70-летие отмечает выдающийся российский государственный и политический деятель Сергей Шойгу.
Сергей Кужугетович родился в 1955 году в Тувинской АССР. Прошёл путь от мастера строительного треста до министра обороны России, генерал армии. Более 30 лет проработал на различных руководящих должностях в российском правительстве.
Шойгу окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Трудовую деятельность начал мастером треста «Красноярск промхимстрой» в Красноярске.
Является создателем отечественной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, возглавлял МЧС России.
С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области. Затем возглавил Минобороны.
В 2015 году под руководством Шойгу в Московской области был создан крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». В 2020-м в этом парке в рекордные сроки впервые в новейшей истории был воздвигнут Главный храм Вооружённых сил в честь Воскресения Христова, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа. Вокруг храма расположен музейный комплекс «Дорога памяти» с галереей фотографий участников Великой Отечественной войны.
с 12 мая 2024 года является секретарём Совета безопасности России.
Шойгу – Герой России, заслуженный спасатель Российской Федерации, кандидат экономических наук.
Награждён многими орденами и медалями, в том числе высшими орденами - Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, II и III степеней, орденом Александра Невского.
Постановлением губернатора Московской области от 23 января 2020 года Сергею Шойгу было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Шойгу окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Трудовую деятельность начал мастером треста «Красноярск промхимстрой» в Красноярске.
Является создателем отечественной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, возглавлял МЧС России.
С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области. Затем возглавил Минобороны.
В 2015 году под руководством Шойгу в Московской области был создан крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». В 2020-м в этом парке в рекордные сроки впервые в новейшей истории был воздвигнут Главный храм Вооружённых сил в честь Воскресения Христова, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа. Вокруг храма расположен музейный комплекс «Дорога памяти» с галереей фотографий участников Великой Отечественной войны.
с 12 мая 2024 года является секретарём Совета безопасности России.
Шойгу – Герой России, заслуженный спасатель Российской Федерации, кандидат экономических наук.
Награждён многими орденами и медалями, в том числе высшими орденами - Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, II и III степеней, орденом Александра Невского.
Постановлением губернатора Московской области от 23 января 2020 года Сергею Шойгу было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская