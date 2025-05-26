День рождения отмечает реформатор строительной отрасли Подмосковья Адиль Касумов

Фото: сайт ekogradmoscow.ru
26 мая отмечает день рождения реформатор строительной отрасли Московской области Адиль Халилович Касумов. Он родился в 1937 году в городе Кировобаде Азербайджанской ССР. В 1960-м окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана по специальности «инженер-механик».
Более 50 лет Касумов проработал в системе строительного комплекса Московской области, в том числе свыше 30 лет – на руководящих должностях. Прошёл путь от рядового инженера до начальника крупнейшего строительного комплекса региона, объединившего все строительные организации Подмосковья.
В 1993 года стал президентом Открытого акционерного общества «Мособлинжстрой», с 2009-го одновременно – председателем Совета директоров СРО «Союзинжстрой».
Касумов одним из первых применил метод комплектноблочного строительства инженерных сооружений и организовал производство более 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям. В рекордные сроки – всего за три месяца – построил современную котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Московской области.
Адиль Халилович награждён орденами Трудового Красного Знамени, Почёта и Дружбы народов, медалями, высшими наградами Подмосковья. Он – дважды лауреат премии Совета министров СССР, Заслуженный строитель РСФСР.
Постановлением губернатора Московской области от 24 мая 2007 Адилю Касумову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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В 1993 года стал президентом Открытого акционерного общества «Мособлинжстрой», с 2009-го одновременно – председателем Совета директоров СРО «Союзинжстрой».
Касумов одним из первых применил метод комплектноблочного строительства инженерных сооружений и организовал производство более 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям. В рекордные сроки – всего за три месяца – построил современную котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Московской области.
Адиль Халилович награждён орденами Трудового Красного Знамени, Почёта и Дружбы народов, медалями, высшими наградами Подмосковья. Он – дважды лауреат премии Совета министров СССР, Заслуженный строитель РСФСР.
Постановлением губернатора Московской области от 24 мая 2007 Адилю Касумову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская