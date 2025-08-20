День рождения отмечает гендиректор Ростеха Сергей Чемезов
20 августа отмечает день рождения российский политический деятель и экономист, гендиректор Государственной корпорации «Ростех», председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергей Чемезов.
Сергей Викторович родился в 1952 году в Иркутской области. В 1975 году с отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства, позже – Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба.
В разные годы работал в Экспериментально-промышленном объединении «Луч», Совинтерспорте, Промэкспорте, Рособоронэкспорте, возглавлял Управление внешнеэкономических связей Управделами президента России.
С 2007 года руководит Госкорпорацией «Ростех». На территории Московской области успешно работают её предприятия: Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина, Национальный центр вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова, Раменский приборостроительный завод, НПП «Исток» им. А.И. Шокина, Конструкторское бюро машиностроения, Красногорский завод имени С.А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и другие.
Сергей Чемезов – доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук, Герой России. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I-IV степеней, орденом Дружбы, орденом Почёта, наградами иностранных государств.
Постановлением губернатора Московской области от 16 августа 2022 года ему присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
Читайте также: