День рождения отмечает видный военачальник Леонтий Кузнецов
13 августа день рождения празднует видный советский и российский военачальник Леонтий Кузнецов.
Леонтий Васильевич родился 13 августа 1938 года в городе Аркадаке Саратовской области. Офицером последовательно прошёл все должности от командира взвода до командующего армией.
Дослужился до воинского звания генерал-полковник. Семь лет – с 1992 по 1999 годы – командовал войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 9 мая 1997 года, а также командовал парадами в 1995, 1996 и 1998 годах.
В апреле 1999 года Кузнецов был уволен в запас по выслуге лет. Военачальник награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги», а также многочисленными медалями.
Постановлением губернатора Подмосковья от 22 октября 1999 года Леонтию Кузнецову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
Читайте также: