День рождения празднует реформатор системы обучения Подмосковья Александр Лысиков
10 августа празднует день рождения педагог-новатор, реформатор системы обучения в Московской области Александр Лысиков.
Александр Иванович родился в 1954 году в городе Козельске Калужской области. В 1981-м окончил Московский Государственный заочный педагогический институт по специальности «педагогика и психология начального обучения». В 2000-м получил второе образование по специальности «менеджмент в образовании». Трудовую деятельность начал старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы.
Более 40 лет проработал в Московской области. Под его руководством в Серпухове был создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детсад, общеобразовательная школа и колледж.
Свыше 30 лет возглавляет Государственное Губернский колледж – передовое учебное заведение Московской области, которое стало визитной карточкой подмосковного образования за рубежом. По итогам 2015 года колледж был признан лучшим образовательным учреждением Подмосковья, с 2013 по 2016 возглавлял рейтинг «100 лучших колледжей России».
Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный учитель и Народный учитель России. В 2014, 2015 и 2016 годах Лысиков был признан «Директором года России». Академик Международной педагогической Академии. Почетный гражданин города Серпухов.
Постановлением губернатора Московской области от 5 августа 2005 года Александру Лысикову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
