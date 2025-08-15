Советский и российский руководитель Евгений Усков отмечает день рождения
15 августа отмечает день рождения видный советский партийный и российский общественный руководитель в Московской области Евгений Иванович Усков.
Он родился в 1941 году в деревне Каменская Егорьевского района Подмосковья. Прошёл путь от заводского рабочего до первого замминистра промышленности правительства Московской области. Закончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «инженер-механик», межотраслевой институт повышения
квалификации Государственной Академии управления имени Г.К. Орджоникидзе.
Более 50 лет проработал в Московской области, в том числе свыше 30 лет – на руководящих должностях.
С 2004 года Усков занимает посты гендиректора исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей, заместителя председателя Регионального объединения работодателей «Московский областной союз промышленников и предпринимателей». В ноябре 2015-го стал советником председателя этого объединения.
Евгений Иванович – Заслуженный экономист и Почётный машиностроитель России. Награждён орденом Почёта, медалями, высшими областными наградами.
Постановлением губернатора Московской области от 2 декабря 2010 года Евгению Ускову присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».
