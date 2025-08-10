День рождения отмечает известный учёный в аграрной области Владимир Кашин
10 августа отмечает день рождения выдающийся учёный в области сельского хозяйства, советский и российский государственный деятель, депутат Госдумы IV-VII созывов, председатель думского комитета по аграрным вопросам VII созыва Владимир Кашин.
Владимир Иванович родился 1948 году в селе Назарьево Рязанской области. Проработал в Московской области более 40 лет, внёс значительный
вклад в агропромышленное развитие региона. Прошёл путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института
садоводства и питомниководства.
Под руководством Кашина создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур. Он – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, академик Российской академии наук. Автор около 300 научных работ, в том числе 15 монографий и брошюр. С 2003 года – депутат Госдумы.
Владимир Кашин награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почёта, знаками отличия Московской области. Лауреат многочисленных премий, заслуженный деятель науки России.
Постановлением губернатора от 26 ноября 2019 года ему присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
