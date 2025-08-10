День рождения отмечает известный учёный в аграрной области Владимир Кашин

10 августа 2025, 09:00

оригинал Фото: РИА Новости / пресс-служба Госдумы

10 августа отмечает день рождения выдающийся учёный в области сельского хозяйства, советский и российский государственный деятель, депутат Госдумы IV-VII созывов, председатель думского комитета по аграрным вопросам VII созыва Владимир Кашин.