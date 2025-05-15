Государственный и общественный деятель Лидия Антонова отмечает юбилей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
15 мая отмечает юбилей видный государственный и общественный деятель Лидия Николаевна Антонова.
Антонова родилась в 1950 году в посёлке Красково Люберецкого района Московской области. В 1972-м окончила Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель английского языка». Трудовой путь начала учителем средней школы.
В разные годы занимала посты министра образования правительства Московской области, министра образования региона, первого заместителя председателя правительства Подмосковья. Была представителем Мособлдумы в Совете Федерации, депутатом Госдумы. Сейчас является депутатом Мособлдумы.
Антонова – инициатор создания первой в России действующей региональной программы развития образования, организатор системы церковно-школьного взаимодействия в Московской области.
Благодаря Лидии Антоновой создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана «Академия социального управления», реформирована сеть организаций профессионального образования Московской области. Помимо этого, реализована модель повышения квалификации на основе кредитно-модульного подхода и балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, установлены именные стипендии губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших успехи в науках, искусствах и спорте.
Под руководством Лидии Николаевны сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения региона. Улучшено состояние здравоохранения, реализована программа развития архивного дела.
Лидия Антонова – действительный член (академик) Российской академии образования, член Президиума Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук.
Награждена орденом Почёта, ведомственными наградами Минобразования и науки России, наградами Московской области. Заслуженный учитель России.
Постановлением губернатора Московской области от 21 июня 2016 года ей присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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В разные годы занимала посты министра образования правительства Московской области, министра образования региона, первого заместителя председателя правительства Подмосковья. Была представителем Мособлдумы в Совете Федерации, депутатом Госдумы. Сейчас является депутатом Мособлдумы.
Антонова – инициатор создания первой в России действующей региональной программы развития образования, организатор системы церковно-школьного взаимодействия в Московской области.
Благодаря Лидии Антоновой создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана «Академия социального управления», реформирована сеть организаций профессионального образования Московской области. Помимо этого, реализована модель повышения квалификации на основе кредитно-модульного подхода и балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, установлены именные стипендии губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших успехи в науках, искусствах и спорте.
Под руководством Лидии Николаевны сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения региона. Улучшено состояние здравоохранения, реализована программа развития архивного дела.
Лидия Антонова – действительный член (академик) Российской академии образования, член Президиума Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук.
Награждена орденом Почёта, ведомственными наградами Минобразования и науки России, наградами Московской области. Заслуженный учитель России.
Постановлением губернатора Московской области от 21 июня 2016 года ей присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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