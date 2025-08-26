День рождения отмечает руководитель УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий
24 августа отмечает день рождения руководитель Учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий.
Николай Сидорович родился в 1947 году в городе Советск Калининградской области. Службу проходил в Забайкальском военном округе, затем командовал батальоном и полком в Московском военном округе. В дальнейшем служил в системе Гражданской обороны страны. В 1986-87 годах участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
С 2002 года начал работу в системе подготовки сборных команд России. В 2003-м стал директором Учебно-тренировочного центра «Новогорск». Коллектив центра под руководством Доморацкого создаёт условия для подготовки сборных России к международным соревнованиям самого высокого уровня. Сейчас там проходят подготовку команды по 32 видам спорта.
Николай Сидорович вносит большой вклад в военно-патриотическое воспитание, поддерживает спортивно-массовые мероприятия города Химки, работает во взаимодействии с Советом ветеранов микрорайона Новогорск, оказывая постоянную шефскую помощь и социальную поддержку нуждающимся участникам Великой Отечественной войны и ветеранам Вооруженных сил.
Доморацкий награждён орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы, знаками губернатора Московской области «Благодарю» и «За полезное», знаком «За заслуги перед Московской областью», многими другими наградами.
Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года Доморацкому присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
