День рождения отмечает выдающийся хирург Юрий Райхман

Фото: медиасток.рф
10 мая празднует день рождения известный врач-хирург и эндоскопист, общественный деятель Юрий Наумович Райхман. Он работает в системе здравоохранения Московской области более 38 лет, трудится в Воскресенской районной больнице №2.
Райхман родился в 1956 году Воскресенск Московской области. Трудовую деятельность начал санитаром. Окончил мединститут по специальности «лечебное дело» в 1983-м. Работал врачом-хирургом во 2-й городской больнице Воскресенска. В 1993-1994 годах находился в заграничной командировке в Западной группе войск, работал в военном госпитале эндоскопистом.
Прошел ступени от врача-интерна до главврача Воскресенской районной больницы № 2». Под руководством Райхмана там были освоены и внедрены эндохирургические операции, организована круглосуточная эндоскопическая помощь.
С 2010 года больница в качестве эксперимента начала работать по медико-экономическим стандартам. Причём многие стандарты по урологии, гинекологии, хирургии были рассчитаны коллективом, руководимым Юрием Райхманом. В дальнейшем были внедрены и федеральные стандарты.
Талант и самоотверженность руководителя с новой силой раскрылись в 2019 году на начальном этапе развития эпидемии COVID-19 в Московской области. Благодаря оперативности развёртывания и перепрофилирования отделений больница №2 принимала пациентов с коронавирусом со всей области. В кратчайшие сроки было проведено перепрофилирование и подготовка корпуса гнойной хирургии к приёму больных COVID-19. Мощность корпуса составила 50 коек.
10 апреля 2020 года перепрофилированный корпус принял первых пациентов. При этом суммарная мощность отделений больницы №2 для пациентов с коронавирусной инфекцией составила 98 коек.
Райхман является членом Московского областного общества хирургов, ассоциации эндоскопических хирургов России. Его статьи не раз печатались в журнале «Эндоскопическая хирургия».
Врач награждён орденом Пирогова, знаками отличия Московской области. Является Заслуженным врачом России, Почётным гражданином Воскресенского района.
Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2021 Юрию Райхману присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Прошел ступени от врача-интерна до главврача Воскресенской районной больницы № 2». Под руководством Райхмана там были освоены и внедрены эндохирургические операции, организована круглосуточная эндоскопическая помощь.
С 2010 года больница в качестве эксперимента начала работать по медико-экономическим стандартам. Причём многие стандарты по урологии, гинекологии, хирургии были рассчитаны коллективом, руководимым Юрием Райхманом. В дальнейшем были внедрены и федеральные стандарты.
Талант и самоотверженность руководителя с новой силой раскрылись в 2019 году на начальном этапе развития эпидемии COVID-19 в Московской области. Благодаря оперативности развёртывания и перепрофилирования отделений больница №2 принимала пациентов с коронавирусом со всей области. В кратчайшие сроки было проведено перепрофилирование и подготовка корпуса гнойной хирургии к приёму больных COVID-19. Мощность корпуса составила 50 коек.
10 апреля 2020 года перепрофилированный корпус принял первых пациентов. При этом суммарная мощность отделений больницы №2 для пациентов с коронавирусной инфекцией составила 98 коек.
Райхман является членом Московского областного общества хирургов, ассоциации эндоскопических хирургов России. Его статьи не раз печатались в журнале «Эндоскопическая хирургия».
Врач награждён орденом Пирогова, знаками отличия Московской области. Является Заслуженным врачом России, Почётным гражданином Воскресенского района.
Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2021 Юрию Райхману присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская