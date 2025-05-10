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День рождения отмечает выдающийся хирург Юрий Райхман

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

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10 мая празднует день рождения известный врач-хирург и эндоскопист, общественный деятель Юрий Наумович Райхман. Он работает в системе здравоохранения Московской области более 38 лет, трудится в Воскресенской районной больнице №2.
Райхман родился в 1956 году Воскресенск Московской области. Трудовую деятельность начал санитаром. Окончил мединститут по специальности «лечебное дело» в 1983-м. Работал врачом-хирургом во 2-й городской больнице Воскресенска. В 1993-1994 годах находился в заграничной командировке в Западной группе войск, работал в военном госпитале эндоскопистом.

Прошел ступени от врача-интерна до главврача Воскресенской районной больницы № 2». Под руководством Райхмана там были освоены и внедрены эндохирургические операции, организована круглосуточная эндоскопическая помощь.

С 2010 года больница в качестве эксперимента начала работать по медико-экономическим стандартам. Причём многие стандарты по урологии, гинекологии, хирургии были рассчитаны коллективом, руководимым Юрием Райхманом. В дальнейшем были внедрены и федеральные стандарты.

Талант и самоотверженность руководителя с новой силой раскрылись в 2019 году на начальном этапе развития эпидемии COVID-19 в Московской области. Благодаря оперативности развёртывания и перепрофилирования отделений больница №2 принимала пациентов с коронавирусом со всей области. В кратчайшие сроки было проведено перепрофилирование и подготовка корпуса гнойной хирургии к приёму больных COVID-19. Мощность корпуса составила 50 коек.

10 апреля 2020 года перепрофилированный корпус принял первых пациентов. При этом суммарная мощность отделений больницы №2 для пациентов с коронавирусной инфекцией составила 98 коек.

Райхман является членом Московского областного общества хирургов, ассоциации эндоскопических хирургов России. Его статьи не раз печатались в журнале «Эндоскопическая хирургия».

Врач награждён орденом Пирогова, знаками отличия Московской области. Является Заслуженным врачом России, Почётным гражданином Воскресенского района.

Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 2021 Юрию Райхману присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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В Подмосковье прошла патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!»
09 мая 2025, 21:02

Фото: пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

В преддверии 80-летия Дня Победы в Подмосковье прошла масштабная патриотическая эстафета, сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
Главной целью эстафеты было показать единство и преемственность поколения победителей в разные времена.

«Участие в эстафете принимают военнослужащие — как участники СВО, так и ветераны других военных конфликтов, представители Комитета семей воинов Отечества, представители филиала Фонда «Защитники Отечества», школьники, волонтеры. Наши неравнодушные люди. В честь 80-летия Победы они, 80 человек, вместе с членами Ассоциации ветеранов СВО выстраиваются в виде символичной буквы V», — обратил внимание сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Одними из первых поддержали эстафету в Дмитрове. В годы ВОВ сражения в Московской области сыграли основную роль в обороне столицы от фашистов. К акции присоединился глава округа Иван Курданин.

Участвующие в эстафете еще принесли с собой портреты Героев, говоря о том, что «Бессмертный полк» снова в строю.

Эстафету поддержали округа Подмосковья, а еще десять регионов страны — от Крыма до Камчатки.

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Глава Раменского округа Малышев поздравил ветерана с Победой

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В Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню
#дмитров
#подмосковье
#вов
#ветераны
#акция
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Глава Раменского округа Малышев поздравил ветерана с Победой
09 мая 2025, 20:02

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское

Глава муниципального округа Раменское Эдуард Малышев навестил участника Великой Отечественной войны Павла Кирьянова в посёлке совхоза «Красковский» ТУ «Вялковское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Ветерану были вручены удостоверение и знак «Почетный гражданин Раменского муниципального округа».

Павел Кирьянов родился в 1926 году, а в 1944 вступил в ряды Красной Армии. Ветеран рассказал, что его наградили медалями Нахимова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а также медалью «За трудовую доблесть». После войны, в 1957 году, Павел Филиппович с семьёй переехал в село Зюзино, где начал работать трактористом. Сейчас у ветерана есть два внука и одна правнучка.

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#раменский городской округ
#эдуард малышев
#поздравление
#день победы
#9 мая
#война
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Глава Раменского Малышев поздравил ветерана Кищенко с Днём Победы
09 мая 2025, 19:54

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Раменское

Глава Раменского ​муниципального округа Эдуард Малышев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Кищенко с Днём Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такая встреча с ветераном – большая честь», – отметил Малышев.
После глава округа вручил Кищенко удостоверение и знак «Почётный гражданин Раменского муниципального округа».

Илья Дмитриевич поделился своими воспоминаниями. Когда началась война, он учился в восьмом классе. Ему тогда ещё не исполнилось и семнадцати лет. Он попал на фронт и прошагал по Украине, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Ветеран отметил, что очень часто рассказывает своим внукам о событиях тех лет.

День Победы Кищенко встречает в кругу родных. Близкие окружают фронтовика заботой и любовью, а особенной гордостью и радостью для него сейчас являются внуки.

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#цветы
#день победы
#война
#ветеран
#встреча
#населённый пункт воинской доблести
#эдуард малышев
#раменский городской округ
#поздравление
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В Рузе принесли цветы к установленной стеле «Населённый пункт воинской доблести»
09 мая 2025, 19:01

Фото: пресс-служба администрации Рузского м. о.

На центральной площади Рузы возложили цветы к установленной накануне 80-летия Победы стеле «Населённый пункт воинской доблести». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Возведения монумента ждали все жители Рузского муниципального округа. Стела высотой 7,6 м символизирует острие меча, готового защищать. А пламя огня напоминает о стойкости и несгибаемом духе защитников Отечества.
«В Рузе теперь есть ещё одно памятное место как знак искренней народной благодарности и вечной признательности поколению победителей», – сказал глава округа Александр Горбылёв.
Прилегающую к стеле территорию благоустроили. Там появились зелёные насаждения и современное освещение.

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#великая отечественная война
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#9 мая
#подмосковье
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В Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню
09 мая 2025, 18:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На площади Победы в Раменском торжественно возложили цветы к Вечному огню. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В церемонии участвовали глава муниципалитета Эдуард Малышев, представители воинских организаций, администрации, депутаты местного Совета депутатов, ветераны боевых действий, а также местные жители. Люди несли цветы к символу неугасающей памяти о тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой», – сообщили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Там отметили, что в этот день особенно ощущается связь поколений. Дети и внуки победителей с фотографиями дедов и прадедов пришли отдать долг тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

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