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Прославленный хоккеист и государственный деятель Фетисов отмечает день рождения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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20 апреля празднует день рождения выдающийся советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР, российский общественный и государственный деятель Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Александрович родился в Москве в 1958 году. Окончил Военный институт физической культуры. Трудовую деятельность начал в хоккейном клубе ЦСКА в 1976-м. Отдал спорту высоких достижений 32 года жизни, популяризируя и прославляя отечественную школу хоккея во всём мире.

С 1976 по 1989 годы играл за сборную СССР. В 1982-1989 являлся капитаном команды Советского Союза. Был игроком, а позже – тренером хоккейных клубов НХЛ в США. Введён в Зал славы профессионального хоккея и Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой. В 2002 году стал главным тренером сборной России по хоккею.

По окончании спортивной и тренерской карьеры руководил федеральными органами исполнительной власти России. Занимал посты председателя Государственного комитета России, а также руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту. С 2008 года – член Совета Федерации, затем – депутат Госудумы.

Инициировал создание хоккейной Академии в городе Домодедово Московской области. С 2017 года в академии занимаются более 400 детей, половина из них тренируется на безвозмездной основе. Личное участие прославленного хоккеиста в спортивных праздниках, мероприятиях и хоккейных матчах стимулирует детей вести активный образ жизни, вовлекает в процесс саморазвития и совершенствования.

Фетисов – чемпион ЮНЕСКО по спорту. Награждён олимпийским орденом Международного олимпийского комитета, орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почёта» и многими другими наградами.

Постановлением губернатора Московской области от 18 февраля 2021 года Фетисову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Создатель космических кораблей «Союз» Юрий Семёнов празднует 90-летие
20 апреля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба РКК «Энергия» им. С.П. Королёва

20 апреля 90-летний юбилей отмечает ведущий разработчик и создатель пилотируемых космических кораблей «Союз» и других многочисленных проектов Юрий Семёнов.

Юрий Павлович родился 20 апреля 1935 года в Торопце Калининской области. В 1958-м окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика».

Трудовую деятельность начал инженером в конструкторском бюро М.К. Янгеля в Днепропетровске. Затем более 40 лет проработал в Московской области. С 1972 по 1991 годы занимал пост заместителя главного конструктора научно-производственного объединения «Энергия», позже стал генеральным конструктором НПО.

С 1994 по 2005 годы был президентом, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» Федерального космического агентства.

Помимо «Союза», Семёнов создал космические пилотируемые комплексы «Салют» – «Союз» – «Прогресс», многоразовую космическую систему «Энергия – Буран», многомодульный научно-исследовательский комплекс «Мир», ракетно-космический комплекс «Морской старт» и другие проекты.

Юрий Семёнов – профессор, доктор технических наук; автор более 200 научных трудов и изобретений. Академик Российской академии наук и Международной академии астронавтики.

Герой Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, другими многочисленными наградами. Заслуженный деятель науки России, Почетный гражданин города Королёва.

Постановлением губернатора Московской области от 8 апреля 2005 года Юрию Павловичу Семёнову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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В НИКИ детства посоветовали научить ребёнка падать с велосипеда или самоката
19 апреля 2025, 21:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Езда на самокате или велосипеде без средств защиты может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявили врачи Научно-исследовательского клинического института детства, которые посоветовали, как уберечь юных велосипедистов и самокатчиков от травм.
«При падении на высокой скорости без средств защиты возможны переломы костей, разрыв селезёнки, сотрясение мозга. Ребёнку нужно всегда надевать шлем и специальную экипировку при езде на велосипеде, самокате или роликах. Шлем снижает риск травм головы на 85%, включая как лёгкие, так и тяжёлые черепно-мозговые повреждения», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Родители должны проявлять настойчивость в вопросах безопасности и следить за тем, чтобы у ребёнка всегда были средства защиты при катании. Кроме того, важно научить ребёнка правильно маневрировать и группироваться при падении.
«Для безопасного приземления нужно согнуть локти и колени, прижав локти к туловищу. Правильная группировка помогает избежать переломов конечностей. И не в коем случае не следует тормозить ногами во избежание травм. Для остановки следует использовать только предусмотренный конструкцией тормоз», – добавила врач-травматолог НИКИ детства Светлана Соколова.
Когда ребёнок падает, родителям нужно сохранять спокойствие, так как дети чутко реагируют на их эмоции. После падения следует оценить состояние ребёнка и либо обратиться в травмпункт, либо вызвать скорую помощь.

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Трансформаторную подстанцию в Клину превратили в городской арт-объект
18 апреля 2025, 22:54

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Трансформаторная подстанция в Клину стала ярким арт-объектом благодаря новому фасаду, оформление которого было вдохновлено музыкой Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлэнерго.
«Весной по инициативе энергетиков компании фасад подстанции на ул. Захватаева близ Клинской детской школы искусств им. Чайковского был преображён. На стенах появились изображения, посвящённые творчеству композитора, который прожил на окраине города последние восемь лет своей жизни. Уникальный дизайн-проект с помощью специальных фасадных красок реализовал один из клинских художников», – рассказали в ведомстве.
Теперь в центре города жители могут увидеть на стенах подстанции стилизованные иллюстрации к знаменитым произведениям Чайковского «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», а также потрет композитора, яркий слоган «Клин звучит» и логотип Мособлэнерго.

В планах у работников компании – украсить фасад ещё двух клинских подстанций: в парке «Вальс цветов» и у Сестрорецкого парка на ул. Мира.

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Кубок Валерия Каменского по хоккею выиграли юные хозяева льда
18 апреля 2025, 22:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воскресенский хоккейный клуб «Химик» занял первое место на Кубке олимпийского чемпиона Валерия Каменского среди детских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Серебро завоевала команда «Хоккейной Академии Фетисова» из Домодедова, а дополнили призовую тройку спортсмены из «Балашихи». Всего в соревнованиях участвовали шесть подмосковных коллективов 2016 года рождения. Турнир проходил по круговой системе на двух площадках – в ледовом дворце спорта «Химик» и на арене им. Валерия Каменского. За три игровых дня каждая команда провела по пять матчей», – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В качестве почётных гостей на кубке присутствовали олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Черных, обладатель Кубка Стэнли, чемпион и призёр Олимпиады, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Валерий Каменский. В заключительный день турнир посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Вместе с Каменским он поздравил победителей и пообщался с юными хоккеистами.

Традиционный «Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского» впервые прошёл в 2012 году.

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#московская область
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Приставы оштрафовали микрофинсовую организацию, славшую должникам стихи-загадки
18 апреля 2025, 22:30

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию, которая при взыскании просроченной задолженности направляла гражданам стихи-загадки. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
К приставам обратился житель Подмосковья с заявлением о нарушении требований закона при взыскании с него просроченной задолженности.
«На телефон заявителя стали поступать сообщения от неизвестных с требованием погасить её. В качестве доказательства мужчина представил скрин-шоты текстовых сообщений. В них сайт кредитной организации, с которой он оформил договор займа, был зашифрован в стихах-загадках. Название и контактный номер кредитора указаны не были, зато была прописана сумма задолженности. А номер, с которого приходили стихи, не определялся как принадлежащий кредитору», – говорится в сообщении.
В ходе административного расследования было установлено, что микрофинансовая организация не поручала третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности. Это говорило о том, что юрлицо организует работу по возврату долга по своему усмотрению, в нарушении закона.

В итоге организацию признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили административный штраф в 50 тыс. рублей.

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