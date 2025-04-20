Прославленный хоккеист и государственный деятель Фетисов отмечает день рождения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
20 апреля празднует день рождения выдающийся советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР, российский общественный и государственный деятель Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Александрович родился в Москве в 1958 году. Окончил Военный институт физической культуры. Трудовую деятельность начал в хоккейном клубе ЦСКА в 1976-м. Отдал спорту высоких достижений 32 года жизни, популяризируя и прославляя отечественную школу хоккея во всём мире.
С 1976 по 1989 годы играл за сборную СССР. В 1982-1989 являлся капитаном команды Советского Союза. Был игроком, а позже – тренером хоккейных клубов НХЛ в США. Введён в Зал славы профессионального хоккея и Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой. В 2002 году стал главным тренером сборной России по хоккею.
По окончании спортивной и тренерской карьеры руководил федеральными органами исполнительной власти России. Занимал посты председателя Государственного комитета России, а также руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту. С 2008 года – член Совета Федерации, затем – депутат Госудумы.
Инициировал создание хоккейной Академии в городе Домодедово Московской области. С 2017 года в академии занимаются более 400 детей, половина из них тренируется на безвозмездной основе. Личное участие прославленного хоккеиста в спортивных праздниках, мероприятиях и хоккейных матчах стимулирует детей вести активный образ жизни, вовлекает в процесс саморазвития и совершенствования.
Фетисов – чемпион ЮНЕСКО по спорту. Награждён олимпийским орденом Международного олимпийского комитета, орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почёта» и многими другими наградами.
Постановлением губернатора Московской области от 18 февраля 2021 года Фетисову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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С 1976 по 1989 годы играл за сборную СССР. В 1982-1989 являлся капитаном команды Советского Союза. Был игроком, а позже – тренером хоккейных клубов НХЛ в США. Введён в Зал славы профессионального хоккея и Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой. В 2002 году стал главным тренером сборной России по хоккею.
По окончании спортивной и тренерской карьеры руководил федеральными органами исполнительной власти России. Занимал посты председателя Государственного комитета России, а также руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту. С 2008 года – член Совета Федерации, затем – депутат Госудумы.
Инициировал создание хоккейной Академии в городе Домодедово Московской области. С 2017 года в академии занимаются более 400 детей, половина из них тренируется на безвозмездной основе. Личное участие прославленного хоккеиста в спортивных праздниках, мероприятиях и хоккейных матчах стимулирует детей вести активный образ жизни, вовлекает в процесс саморазвития и совершенствования.
Фетисов – чемпион ЮНЕСКО по спорту. Награждён олимпийским орденом Международного олимпийского комитета, орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почёта» и многими другими наградами.
Постановлением губернатора Московской области от 18 февраля 2021 года Фетисову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская