День рождения празднует всемирно известный педиатр Леонид Рошаль

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
27 апреля день рождения отмечает всемирно известный педиатр, хирург и общественный деятель Леонид Рошаль. Он родился в 1933 году в городе Ливны Орловской области. В 1957-м окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н.И. Пирогова по специальности «врач-педиатр».
Участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии, Нагорном Карабахе. В 1996 году был назван в СМИ «Детским доктором мира».
Леонид Михайлович более 20 лет проработал в системе здравоохранения Московской области. С 2011 года по настоящее время является главным внештатным детским пульмонологом Подмосковья. В 2013-м при его поддержке было создано некоммерческое партнерство «Врачебная палата Московской области».
С 2003 года Рошаль работает директором Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Леонид Рошаль – профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости, требовавших ранее оперативного вмешательства. Автор более 215 научных работ и восьми авторских свидетельств на изобретения.
Член совета Общественной палаты России, Председатель Национальной медицинской палаты.
Именем Леонида Рошаля назван Детский клинический центр в Красногорске, открывшийся в августе 2024 года.
Рошаль награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почёта, иностранными и общественными орденами и медалями. Постановлением губернатора Подмосковья от 28 сентября 2015 Леониду Михайловичу Рошалю присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Леонид Михайлович более 20 лет проработал в системе здравоохранения Московской области. С 2011 года по настоящее время является главным внештатным детским пульмонологом Подмосковья. В 2013-м при его поддержке было создано некоммерческое партнерство «Врачебная палата Московской области».
С 2003 года Рошаль работает директором Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Леонид Рошаль – профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости, требовавших ранее оперативного вмешательства. Автор более 215 научных работ и восьми авторских свидетельств на изобретения.
Член совета Общественной палаты России, Председатель Национальной медицинской палаты.
Именем Леонида Рошаля назван Детский клинический центр в Красногорске, открывшийся в августе 2024 года.
Рошаль награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почёта, иностранными и общественными орденами и медалями. Постановлением губернатора Подмосковья от 28 сентября 2015 Леониду Михайловичу Рошалю присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская