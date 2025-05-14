Известный конструктор вооружений Владимир Трусов отмечает день рождения

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14 мая отмечает день рождения известный конструктор, организатор производства систем управляемого ракетного оружия для Военно-воздушных сил и Военно-морского флота страны Владимир Николаевич Трусов.
Трусов родился в 1942 в Махачкале, более 45 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Дубне. Прошёл путь от техника-технолога до гендиректора крупного государственного конструкторского бюро военно-промышленного комплекса России. С февраля 2016 года является генеральным конструктором Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка.
Под руководством Владимира Трусова и при его творческом участии создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования, а также новых ракет класса «воздух-земля» и «море-море». По его инициативе разработаны и выполняются программы социального обеспечения работников и ветеранов предприятия, благотворительные проекты.
Трусов – Почётный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук. Он автор свыше 30 изобретений, более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Награждён орденами Дружбы народов, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Заслуженный машиностроитель России, Почётный гражданин города Дубны.
Постановлением губернатора Московской области от 27 сентября 2017 года Владимиру Николаевичу Трусову присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».
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Под руководством Владимира Трусова и при его творческом участии создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования, а также новых ракет класса «воздух-земля» и «море-море». По его инициативе разработаны и выполняются программы социального обеспечения работников и ветеранов предприятия, благотворительные проекты.
Трусов – Почётный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук. Он автор свыше 30 изобретений, более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Награждён орденами Дружбы народов, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Заслуженный машиностроитель России, Почётный гражданин города Дубны.
Постановлением губернатора Московской области от 27 сентября 2017 года Владимиру Николаевичу Трусову присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».
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