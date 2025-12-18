День рождения празднует лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Волынов
18 декабря отмечает день рождения лётчик-космонавт СССР Борис Валентинович Волынов. Он родился в 1934 году в Иркутске.
Волынов входил в состав отряда космонавтов «Гагаринского набора» в 1960 году, был командиром космических кораблей «Союз-5» и «Союз-21», а также орбитальной станции «Салют-5». Осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей. Руководил переходом через открытый космос в корабль «Союз-4»
космонавтов Елисеева и Хрунова.
Во время второго полёта в 1976 году осуществил стыковку с орбитальной станцией «Салют-5». На борту станции вместе с космонавтом Жолобовым провёл несколько научных наблюдений и экспериментов, а при аварии – ремонт станции. Тот космический полёт продолжался 49 суток.
Борис Валентинович окончил Сталинградское военное авиационное училище лётчиков; Военно-воздушную инженерную академию им. профессора Н.Е. Жуковского.
Волынов – кандидат технических наук, автор публикаций и книг, посвящённых исследованию и освоению космического пространства. Ему принадлежит мировой рекорд профессиональной деятельности в отряде космонавтов. Этот период составляет 30 лет – от слушателя до командира отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки им. Ю. Гагарина.
С 1990 года по настоящее время – военный пенсионер, ведёт активную общественную и политическую деятельность. Дважды Герой Советского Союза. Награждён многочисленными орденами и медалями.
Борис Волынов – первый «Почетный гражданин Звёздного городка». Бюст героя установлен на его родине.
Постановлением губернатора Подмосковья от 5 декабря 2019 года космонавту было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
